بث مباشر الأن الريال ضد برشلونة.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة غريمة التقليدي نادي برشلونة في اطار ذهاب منافسات الدور النصف نهائي من بطولة كأٍس ملك اسبانيا. في المباراة التي ستقام اليوم على ملعب سانتياجو بيرنابيو

ريال مدريد ضد برشلونة

واستطاع نادي الريال الوصول إلى نصف نهائي كأس ملك اسبانيا بعد الفوزعلى نادي اتلتيكو مدريد في دور الربع النهائي بنتيجة 3-1. بينما فاز برشلونة على نادي ريال سوسيداد بنتيجة 1-0. وسيلعب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا على مبارتين. ستقام المباراة الاولى في ملعب سانتياجو بيرنابيو والمباراة الثانية على ملعب كامب نو

التشكيل الرسمي لنادي الريال ضد برشلونة

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: ناتشو – روديجير -ميليتاو – كارفخال

الوسط: كروس – كامافينجا – مودريتش

الهجوم: فينسيوس – بنزيما – رودريجو

التشكيل الرسمي لنادي البرسا ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: اراخو – كوندي – الونسو – بالدي

الوسط: كيسيه – بوسكيتس – دي يونج

الهجوم: رافينيا – فيران توريس – جافي

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من هو معلق مباراة الكلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد بث مباشر

وسيتولى تعليق المباراة المعلق فهد العيتبي على قنوات SSC SPORTS الناقل لبطولة كأس ملك اسبانيا باللغة العربية.

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة والريال بث مباشر اليوم في كأس ملك اسبانيا

ستبدأ مباراة البرسا اليوم ضد الريال في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة. 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة. ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر العديد من القنوات التي تنقل البطولة هذا الموسم.

ونحن هنا بدورنا في موقع المدرج سنقوم بتقديم تغطية لحظية للمباراة حتى لا تفوتك اي احداث مهمة بالمباراة

البرسا والريال مباشر الان | مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كورة لايف بتاريخ 2 مارس 2023 نصف نهائي كاس ملك إسبانيا

مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كورة لايف بتاريخ الموافق 2 مارس 2023 نصف نهائي كاس ملك إسبانيا .. البرسا والريال مباشر الان حيث تقترب كرة القدم العالمية من موعد لقاء جديد وناري بين فريقين من أقوى الفرق وأكثرها شهرة في العالم.

ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا

وقد كانت أسفرت قرعة كأس الملك عن لقاء متوقع بين ريال مدريد وبرشلونة. ويأتي هذا اللقاء ضمن نصف نهائي البطولة حيث تأهل كلا من ريال مدريد لهذا الدور. مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وأوساسونا. فيما يلي نستعرض موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، ومركز الفريقين في الدوري الإسباني حتى الآن.

وأجريت مراسم قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، في مقر الاتحاد الإسباني بالعاصمة مدريد.



وتأهلت 4 فرق لنصف النهائي وهي: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيك بيلباو، وأوساسونا.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

أوساسونا – أتلتيك بيلباو

ريال مدريد – برشلونة



مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشر الان

نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بث مباشر اليوم بين الخصمين ريال مدريد وبرشلونة سيكون بنظام الذهاب والإياب، حيث من المقرر أن يلتقي فريقا ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو، معقل النادي الملكي، في مباراة الذهاب الخميس المقبل الموافق 2 مارس 2023 عندما يستضيف النادي الكتالوني الغريم ريال مدريد على ملعب الكامب نو، في مباراة الإياب في الخامس من الشهر المقبل.

هذا وسيكون لقاء الذهاب اليوم 2 مارس 2023 في معقل الميرنجي “سانتياجو برنابيو”، أما مواجهة الإياب ستكون يوم 5 أبريل/نيسان المقبل، في معقل البلوجرانا “سبوتيفاي كامب نو”.



يذكر أن برشلونة تأهل لهذا الدور من كأس ملك إسبانيا بعد الفوز بهدف نظيف على ريال سوسيداد في ربع النهائي، بينما وصل ريال مدريد لتلك المرحلة عقب فوزه المثير على جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 3/1.

هذا وسيلاقي الفائز في هذا اللقاء سيلتقي الفائز في مباراة أتلتيك بيلباو وأوساسونا في نهائي كأس الملك.

كلاسيكو نصف نهائي كاس ملك اسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة

وإذا رجعنا إلى تاريخ المواجهات ،تعد مواجهة قطبي الكرة الإسبانية في نصف نهائي الكأس، بمثابة نذير شؤم على الفريق المتأهل للنهائي من بينهما. فقد التقى العملاقان 8 مرات من قبل في هذا الدور، فتأهل ريال مدريد 4 مرات وتوج باللقب في واحدة فقط، وهو نفس ما فعله البارسا.

وجاءت نتائج تلك المواجهات كالتالي:

(1902-1901) انتصر برشلونة (3-1) وتأهل للنهائي، قبل أن يخسر أمام أتلتيك بيلباو (2-1).

(1916-1915) خاض الفريقان 4 مباريات، انتهت بتأهل الميرينجي بعد فوزه في الأخيرة (4-2) ثم واجه أتلتيك بيلباو في النهائي وانهزم (4-0).

(1943-1942) فاز برشلونة في الذهاب (3-0) قبل أن ينتصر الريال في الإياب (11-1) ليتأهل لملاقاة أتلتيك بيلباو ويخسر (1-0).

(1954-1953) تفوق ريال مدريد في الذهاب (1-0) ثم انتصر الفريق الكتالوني إيابا (3-1) ليصعد لملاقاة فالنسيا وينهزم (0-3).

(1959-1958) فاز البلوجرانا ذهابا (4-2) وأيضا في الإياب (3-1)، قبل أن يواجه غرناطة في النهائي ويهزمه (4-1) ليتوج باللقب رقم 14 في تاريخه بالبطولة.

(1993-1992) حسم التعادل لقاء الذهاب (1-1) وفاز ريال مدريد إيابا (2-1) وتأهل للنهائي الذي خاضه أمام ريال سرقسطة، وظفر به بنتيجة (2-0).

(2013-2012) انتهى لقاء الذهاب بالتعادل (1-1) وتفوق الفريق الملكي في الإياب (3-1) ليواجه جاره اللدود أتلتيكو مدريد في النهائي وينهزم (2-1).

(2019-2018) انتهى الذهاب (1-1) ثم انتصر برشلونة في الإياب (3-0) ليلتقي فالنسيا في النهائي ويخسر (2-1)./انتهى3



بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد Vs برشلونة.

البطولة: كأس ملك إسبانيا (نصف نهائي (مباراة ذهاب)).

القنوات الناقلة: SSC SPORT 1 HD.

الملعب: 35.





مباراة برشلونة وريال مدريا مباشر اليوم نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد وبرشلونة في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا 2022-23 هو يوم الخميس 2 مارس 2023، على ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل الفريق الملكي.

موعد المباراة:

11:0 مساءًا بتوقيت السعودية.

10:0 مساءًا بتوقيت مصر.

11:0 مساءًا بتوقيت فلسطين.

11:0 مساءًا بتوقيت الأردن.

11:0 مساءًا بتوقيت سوريا.

11:0 مساءًا بتوقيت لبنان.

11:0 مساءًا بتوقيت العراق.

10:0 مساءًا بتوقيت السودان.

11:0 مساءًا بتوقيت اليمن.

10:0 مساءًا بتوقيت ليبيا.

9:0 مساءًا بتوقيت تونس.

9:0 مساءًا بتوقيت الجزائر.

8:0 مساءًا بتوقيت المغرب.

12:0 مساءًا بتوقيت الإمارات.

11:0 مساءًا بتوقيت البحرين.

12:0 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

11:0 مساءًا بتوقيت الكويت.

11:0 مساءًا بتوقيت قطر.

8:0 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

11:0 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

8:0 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.



