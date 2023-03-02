مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم يلا شوت || كورة لايف مشاهدة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت حصري الجديد بث مباشر في بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، يبحث عشــــــــاق كرة القدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات الفريق الكتالوني، حيث تترقب الجماهير لقاء ريال مدريد وبرشلونة.

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ويأتي نادي برشلونة في المركز الأول في جدول ترتيب الليجا وذلك برصيد 59 نقــطة، بعد خوض 23 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 19 مواجهة وتعادل في مناسبتبن وهزم في مناسبتين حتى الآن.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب، وذلك برصيد 52 نقطة، تمــــــكن من جمعهم في 23 مباراة، فحقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في ٤ مباريات، وهُزم بـ3 مناسبات حتى الآن في البطولة المحلية.

التشكيل المتوقع لـ “ريال مدريد”

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفـاع: إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، ناتشو، لوكاس فاسكيز

في خط الوسط: توني كروس، فيديريكو فالفيردي، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس

في خط الهجوم: إدواردو كامافينجا، كريم بنزيما.

ǸỞẀ Live.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم يلا شوت || كورة لايف مشاهدة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت حصري الجديد يستضيف نظيره فرنسا على ارضية ملعب الاهلى we السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز يدخل فريق الأهلي اول اختباراتها فى العام الجديد في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة الموافق ذ-1-2021 في الدوري المصري الممتاز 2020-21.

التشكيل المتوقع لـ “برشلونة”

حراسة المرمى: تير شتيجن

في خط الدفــاع: سيرجي روبيرتو، رونالدو اراوخو، جيوليس كوندي، جوردي ألبا

في خط الوسط: جافي، دي يونج، بيدري، رافينيا

في خط الهجوم: ليفاندوفسكي، وعثمان ديمبلي.

ǸỞẀ Live.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم يلا شوت || كورة لايف مشاهدة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت حصري الجديد دقائق قليلة تفصلنا عن الكلاسيكو الـ3 في الموسم الحالي بين ريال مدريد وبرشلونة، عندما يلتقي العملاقان، اليوم الخميس، 2 مارس 2023، على ملعب «سانتياجو برنابيو» في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ينطلق اللقاء بين الفريقين الكبيرين، ريال مدريد وبرشلونة عند الساعة التاسعة بتوقيت المغرب وتونس والجزائر والعاشرة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر، والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات- دبي- ابوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

SSC1 HD

Shahid VIP

معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة

فهد العتيبي

مشاري القرني