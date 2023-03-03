مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري اليوم الجمعة 3 مارس، والتي تقام على أرضية ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري بث مباشر

ويدخل فريق الزمالك اللقاء في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري العام المصري برصيد 32 نقطة، جمعها من 18 مباراة، في حين يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في الجدول برصيد 38 نقطة، جمعها من 19 مباراة خاضها حتى الآن.

ويأمل البرتغالى جيسفالدو فيريرا المدير الفنى وأعضاء الجهاز الفنى فى الفوز فى مواجهة بيراميدز الصعبة من أجل استمرار الفريق فى الحفاظ على الروح المعنوية التى عادت للاعبين بعد الفوز الأخير على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة من بطولة الدورى الممتاز، بينما تعادل بيراميدز في آخر مبارياته بالدوري أمام المصري دون أهداف.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر 

 

وفاجأ جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك لاعبيه في اجتماع مطول قبل ساعات قليلة بمفاجأة كبيرة تمثلت في ضرورة خوض المباريات الـ 16 المتبقية له في الدور الثاني بكل قوة والتمسك بآمال المنافسة على قمة الجدول رغم فارق النقاط الذي يفصله عن الأهلي المتصدر وتراجعه في نفس الوقت بجدول الترتيب.. مشددا على أن الزمالك لا يزال يملك فرصة ذهبية في المنافسة على قمة الدوري في حال تعثر الأهلي مجددا في مبارياته المقبلة.

وحذر البرتغالى باتشيكو لاعبيه خلال الجلسة التي جمعته بهم مؤخرًا من انتفاضة نادى الزمالك، في ظل نتائجه الأخيره، وطالبهم باللعب بحذر حتى آخر دقيقة من عمر المباراة مهما كانت النتيجة.

وفاز الزمالك في مواجهتَي الموسم الماضي بالدوري، ذهابا بهدف دون مقابل، وإيابا بثلاثة أهداف دون رد.ورغم فوز بيراميدز بركلات الترجيح في مواجهة الكأس الأخيرة، إلا أن آخر فوز له على الأبيض يعود إلى 23 إبريل 2019، حيث لم يتمكن من الفوز في آخر سبع مباريات.

بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري اليوم الجمعة 3 مارس، والتي تقام على أرضية ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الزمالك الزمالك امام بيراميدز الزمالك ضد بيراميدز الزمالك ضد بيراميدز مباشر الزمالك لايف الزمالك مباشر الزمالك مباشر اليوم الزمالك وبيراميدز الزمالك وبيراميدز بث مباشر الزمالك وبيراميدز مباشر اهداف مباراة الزمالك وبيراميدز بيراميدز بث مباشر بث مباشر الزمالك اليوم بث مباشر الزمالك وبيراميدز بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز تشكيل مباراة الزمالك أمام بيراميدز ماتش الزمالك وبيراميدز مباراة الزمالك وبيراميدز مباراة الزمالك اليوم بث مباشر مباراة الزمالك اليوم مباشر مباراة الزمالك اليوم مباشرة مباراة الزمالك اليوم مباشرة الان مباراة الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك ضد بيراميدز مباراة الزمالك مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك الان مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك مباشر الان مشادة مباراة الزمالك وبيراميدز مواجهات الزمالك وبيراميدز موعد مباراة الزمالك وبيراميدز نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز
ads

الأكثر قراءة

يلا شوت.. مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر اليوم بالدوري السعودي للمحترفين al-nasr

يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز Yalla Shoot New مشاهدة مباراة الزمالك اليوم أهم مباريات اليوم

يلا شوت SSC مباشر | رابط مباراة النصر والباطن اليوم بث مباشر يوتيوب يلاشوت | مباراة النصر اليوم مباشرة تويتر

يلا كورة: بث مباشر يلا شوت الان مشاهدة مباراة النصر والباطن اليوم SSC Sport الدوري السعودي بث تويتر

مشاهدة مباراة النصر اليوم | مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

عاجل.. حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

يلا شوت Ronaldo.. رابط بث مباشر مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي.. Yalla shoot

عاجل.. كولر يحدد قائمة الراحلين عن الأهلي