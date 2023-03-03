مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري اليوم

بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري اليوم الجمعة 3 مارس، والتي تقام على أرضية ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري بث مباشر

ويدخل فريق الزمالك اللقاء في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري العام المصري برصيد 32 نقطة، جمعها من 18 مباراة، في حين يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في الجدول برصيد 38 نقطة، جمعها من 19 مباراة خاضها حتى الآن.

ويأمل البرتغالى جيسفالدو فيريرا المدير الفنى وأعضاء الجهاز الفنى فى الفوز فى مواجهة بيراميدز الصعبة من أجل استمرار الفريق فى الحفاظ على الروح المعنوية التى عادت للاعبين بعد الفوز الأخير على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة من بطولة الدورى الممتاز، بينما تعادل بيراميدز في آخر مبارياته بالدوري أمام المصري دون أهداف.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر

وفاجأ جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك لاعبيه في اجتماع مطول قبل ساعات قليلة بمفاجأة كبيرة تمثلت في ضرورة خوض المباريات الـ 16 المتبقية له في الدور الثاني بكل قوة والتمسك بآمال المنافسة على قمة الجدول رغم فارق النقاط الذي يفصله عن الأهلي المتصدر وتراجعه في نفس الوقت بجدول الترتيب.. مشددا على أن الزمالك لا يزال يملك فرصة ذهبية في المنافسة على قمة الدوري في حال تعثر الأهلي مجددا في مبارياته المقبلة.

وحذر البرتغالى باتشيكو لاعبيه خلال الجلسة التي جمعته بهم مؤخرًا من انتفاضة نادى الزمالك، في ظل نتائجه الأخيره، وطالبهم باللعب بحذر حتى آخر دقيقة من عمر المباراة مهما كانت النتيجة.

وفاز الزمالك في مواجهتَي الموسم الماضي بالدوري، ذهابا بهدف دون مقابل، وإيابا بثلاثة أهداف دون رد.ورغم فوز بيراميدز بركلات الترجيح في مواجهة الكأس الأخيرة، إلا أن آخر فوز له على الأبيض يعود إلى 23 إبريل 2019، حيث لم يتمكن من الفوز في آخر سبع مباريات.

بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري اليوم الجمعة 3 مارس، والتي تقام على أرضية ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.