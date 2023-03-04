يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلى والقطن عبر قناة bein sports مشاهدة مباراة الأهلى يلا شوت yallashoot

لقاء Al Ahly vs Coton Sport بث مباشر، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع القطن الكاميرونى بستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

مشوار الاهلى فى دوري الابطال

تأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.



وتأجلت مباراة الاهلى ضد القطن الكاميروني في الجولة الأولى بدور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية”، بينما خسر الاهلى مباراته أمام الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب إفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة لدور المجموعات.



مشوار القطن الكاميرونى فى دوري الابطال

بدأ القطن الكاميرونى مشواره في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا بتخطى عقبة ماتلاما بطل ليسوثو في الدور التمهيدى للبطولة بالفوز ذهابًا بثلاثة أهداف دون رد والفوز بهدف دون رد إيابًا، ثم تخطى عقبة رويال ليبوباردس في دور الـ32 بالتعادل بهدف لكل فريق ذهابًا ثم الفوز إيابًا بهدفين مقابل هدف.

وفى دور المجموعات تلقى القطن الكاميرونى هزيمتين أمام صن داونز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم من الهلال السودانى بهدفين مقابل هدف.

اضغط علي مشاهدة مبارة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مبارة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر



ترتيب مجموعة الاهلى فى دوري الابطال

يتواجد صن داونز في صدارة المجموعة برصيد سبعة نقاط من ثلاثة مباريات فيما يحل الهلال السودانى ثانيًا برصيد 6 نقاط من 3 لقاءات فيما يأتي الاهلى ثالثًا برصيد نقطة من مباراتين فيما يحل القطن الكاميرونى رابعًا دون نقاط بعدما لعب مباراتين.

الاهلى يتفوق على القطن في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.75 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للقطن الكاميرونى 250 ألف يورو.





مواجهات الاهلى مع القطن الكاميرونى

سبق أن التقى النادي الأهلي مع القطن الكاميروني في أربع مواجهات، ثلاث منها في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والرابعة في كأس الكونفيدرالية، وخلال المواجهات الأربع أقيمت 8 مباريات بين الفريقين، فاز الأهلي في خمس مباريات وتعادل في ثلاث، ولم يفز القطن الكاميروني في أي مباراة على الأهلي، وأحرز لاعبو الأهلي 14 هدفًا في مرمى القطن مقابل ستة أهداف سجلها لاعبو القطن الكاميروني في مرمى الأهلي.