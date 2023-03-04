مشاهدة مباراة الاهلى اليوم | يلاشوت مشاهدة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني بث مباشر يلا شوت حصري Yalla Shoot

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الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يقابل الأهلي فريق القطن الكاميروني، امساء اليوم السبت على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وخلال الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص ‏الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق القطن زيه المكون من ‏اللون الأخضر بالكامل‏، وإلى تفاصيل المباراة: -

ملعب مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا
تقام مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا على ملعب "الأهلي وي السلام".

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم في دوري أبطال إفريقيا
تنطلق مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ملعب مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم في دوري أبطال إفريقيا على ملعب الأهلي وي السلام.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني بدوري أبطال إفريقيا

تُبث مباراة الأهلي ضد القطن عبر قناة beIN Sports 4، بجانب قناة "تايم سبورت" على التردد الأرضي.

معلق مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني  اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يعلق على مباراة الأهلي والقطن الكاميروني للمعلق رؤوف خليف.

قناة مفتوحة ناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا 

تنقل قناة تايم سبورتس "البث الأرضي" مباراة الأهلي والقطن الكاميروني والمقرر لها السبت، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات مؤجلات الجولة الأولى من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وتنطلق مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد السلام، بتعليق محمد الغياتي، وذلك عبر قناة تايم سبورتس (البث الأرضي) الحاصلة على حقوق نقل تلك المباراة.

تردد قناة تايم سبورتس (البث الأرضي) الناقلة لمباراة الأهلي والقطن

التردد: 11861 الاستقطاب: راسي معدل الرمز: 27500 التصحيح: 5\6 التشفير: مفتوحة

 

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