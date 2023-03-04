بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني بتاريخ 4 / 3 / 2023 في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني Al-Ahly vs Cotonsport بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا يدخل الأهلي مباراة لا تقبل المنافسة ضد الكاميرون القطن، تأجلت من الدور الأول من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بسبب مشاركة النادي المصري في ذلك الوقت في كأس العالم للأندية في المغرب.

نسرد لكم احدث تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والقطن الكاميروني، يذكر تلقى الأهلي هزيمة من الهلال السوداني في بداية مشاركته في المجموعات، ثم خيب الآمال بالتعادل الإيجابي 2-2 مع صن داونز في القاهرة، مما يعني أن الهزيمة أو التعادل مع القطن، سيجعل موقف كتيبة مارسيل كولر للوصول إلى ربع النهائي صعبا للغاية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا 2023؟ لدى قنوات “بي إن سبورتس” حقوق النقل الحصري لمنافسات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وسوف تأتي مباراة الأهلي والقطن عبر شاشتها كما جرت العادة.

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الجودة HD.

الاتجاه: 2/3.

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موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا

واما بخصوص موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا يستقبل الأهلي نظيره القطن الكاميروني على ستاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، مساء السبت 3 مارس 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر.

تمام السادسة مساءً بتوقيت فلسطين.

تمام السادسة مساءً بتوقيت الاردن.

السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

السابعة مساءً بتوقيت الكويت.

السابعة مساءً بتوقيت البحرين.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام القطن

يواجه الأهلي عددًا كبيرًا من الغيابات أمام القطن، في مقدمتها الثنائي الهجومي أحمد عبد القادر وحسين الشحات، بسبب الإصابة.

ويُضاف إليهما المدافع محمود متولي والوافد الجديد خالد عبد الفتاح للإصابة أيضًا، فيما يواصل عمرو السولية المرحلة الأخيرة من التأهيل للعودة إلى الملاعب مجددًا.