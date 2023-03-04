دائرة الحكام ترد على اعتراضات الباطن بعد مباراة النصر في الدوري السعودي

الفجر الرياضي
النصر والباطن
النصر والباطن

قامت دائرة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بالرد على اعتراضات رئيس نادي الباطن بعد مباراة النصر، التي أقيمت أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره الباطن، أمس الجمعة، في مباراة شهدت جدلًا واسعًا.

وقالت دائرة الحكام، في تصريحات عبر صحيفة "الشرق الأوسط": "الوقت الذي تم احتسابه كوقت بدل ضائع في مباراة ‎النصر الباطن كان صحيحًا، حيث جاءت كالتالي، التوقف للإصابات 4:05 دقيقة، والإعتراضات والإصابات والإنذارات 3:22 دقيقة، والعودة لـVAR  كان 1:07 دقيقة، والتبديلات 3:45 دقيقة".

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الباطن يعترض على قرارات التحكيم

وتابعت: "الآلية التي استند عليها حكم مباراة ‎النصر والباطن في احتساب الوقت بدل الضائع، هي تقنية اللعب الفعلي التي اعُتمدت بعد مونديال قطر 2022 وتم تطبيقها سابقًا في الدوري".

وأضاف: "مساعد حكم تقنية الـVAR مُختص بإبلاغ الحكم عن " من الصافرة إلى الصافرة، الهدف ووقت الاحتفال به، التبديلات، الإصابات، إهدار الوقت، الاعتراضات، الوقت المُهدر في فحص الحالات عبر تقنية الـVAR".

وكان ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن السعودي، قد أبدى اعتراضه على قرارات حكم المباراة، واتهمه بالتحيز لصالح النصر، بعد احتسابه 13 دقيقة كوقت بدل ضائع ليسجل خلالهم العالمي الثلاث أهداف بعد أن كان متأخرًا بهدف.

الباطن النصر الباطن والنصر الدوري السعودي دوري روشن السعودي

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