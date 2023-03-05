عيد الأم.. 4 أفكار لإسعادها مدى الحياة

عيد الأم.. قد يكون من الصعب أحيانًا التفكير في طرق لإسعاد والدتك بعيدًا عن الأساليب المعروفة مثل تقديم الزهور والهدايا في حين أن هذه الأشياء لطيفة ومعظم الأمهات لا يرفضن ذلك، فهناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها إظهار اهتمامك بوالدتك ليس فقط في عيد الأم السعادة هي شيء شخصي للغاية وهي تتفاوت بصورة كبيرة من شخص لآخر، لذلك قد تحتاج إلى تجربة العديد من هذه الطرق حتى تتوصل إلى ما يجعل والدتك سعيدة وراضية عنك.

“عيد الأم”..أربع نقاط رئيسية في التعامل معها

اسأل والدتك عن شعورها.

الأمهات مثلهن مثل أي شخص آخر بحاجة إلى أشخاص يتحدثن إليهم يدل سؤال والدتك عن شعورها على أنك تهتم بها وأنك تهتم بسعادتها ومن المحتمل أن يجعلها سؤالك هذا سعيدة للغاية.

إذا لاحظت مثلًا أنها يبدو عليها الإرهاق، يمكنك أن تقول لها شيئًا مثل: “يبدو أنكِ متعبة حقًا الآن يا أمي هل أنتِ على ما يرام؟”سؤال والدتك عن يومها من الطرق الجيدة للتواصل معهاربما تكون قد سألتك عما فعلته في ذلك اليوم؛ لماذا إذًا لا ترد الجميل؟

أظهر لوالدتك اهتمامك بها.

إحدى الطرق لجعل شخص يشعر بالقيمة هي إظهار الاهتمام به؛ يتمثل ذلك في محاولة معرفته عن قرب ومعرفةأحواله وما يفكر فيه. سؤال والدتك عن أحوالها هو ما سيساعدك على التواصل معها وسيجعلها تشعر بالسعادة لأنك مهتم بما تقوله لك.

اعتذر عندما تدرك أنك قد اقترفت شيئًا خاطئًا.

أحيانًا يكون من الصعب جدًا الاعتذار لوالدتك، خاصة إذا كنت تشعر أنها تتحامل عليك كثيرًا. مع ذلك، فإن الاعتذار عندما تكون على خطأ وتحمل المسؤولية عن أفعالك سيعزز علاقتك بوالدتك ويُشعرها بحبك لها.

ضع نفسك محل والدتك دائما.

يمكن أن تشعر في بعض الأحيان أن أمك هي أفضل صديق لك ليوم واحد ثم تشعر أنها سجّانك في اليوم التالي بدلًا من أن تسأل نفسك "لماذا لا تستطيع أمي أن تفعل ذلك باستمرار؟" حاول أن تتخيل كيف سيكون الوضع إذا كنت في مكانها تمرين نفسك على التعاطف ليس في مصلحة والدتك فحسب، بل إنه أمر مفيد لك أيضًا.

الاهتمام بالأم ليس فقط في عيد الأم وليس فقط يوم واحد بل مدى الحياة