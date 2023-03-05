شركة سعودية تبني محطتين للطاقة الشمسية في أوزبكستان

أعلنت وزارة الطاقة في أوزبكستان يوم السبت أن شركة أكوا باور السعودية ستبني محطتين للطاقة الشمسية في أوزبكستان بقدرة إجمالية تبلغ 1.4 جيجاوات وثلاثة أنظمة تخزين بسعة إجمالية تبلغ 1.2 جيجاوات.

وذكرت الوزارة في بيان أن الطرفين وقعا اتفاقيات استثمار بقيمة 2.5 مليار دولار بشأن المشروع وصفقات تشتري أوزبكستان بموجبها الكهرباء من المحطتين.

وبموجب الاتفاق، ستبني أكوا محطة بقدرة 400 ميجاوات ونظام تخزين بسعة مماثلة في إقليم طشقند ومحطة بقدرة واحد جيجاوات ونظام تخزين بسعة 400 ميجاوات في منطقة سمرقند وكذلك نظام تخزين بسعة 400 ميجاوات في إقليم بخارى.

وتعاني أوزبكستان من نقص في الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطاتها التقليدية لتوربينات الغاز بسبب الانخفاض الطبيعي للإنتاج في الحقول الناضجة. ووقعت في السنوات القليلة الماضية صفقات لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة واستقطبت مستثمرين الكثير منهم من الخليج بعقود مربحة تشمل مميزات مثل أسعار ثابتة بالعملة الصعبة.

وتخطط الجمهورية السوفيتية السابقة لإنتاج أكثر من ثلث احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.