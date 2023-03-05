مشاهدة مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

تصدر مشاهدة مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني 2023 محركات البحث بواسطة مشجعى كرة القدم الأوروبيين، حيث سيلتقي برشلونة ضد فالنسيا في الأسبوع الـ24 من ضمن منافسات الدوري الإسباني 2023 وينقل «الفجر الرياضي» موعد مباراة برشلونة وفالنسيا، وما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا اليوم.

يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا

تقرر موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2023 والقنوات المجانية الناقلة، حيث ستُذاع مباراة مباراة برشلونة وفالنسيا الأحد القادم 5 مارس 2023 في المواعيد التالية:

- موعد مباراة برشلونة وفالنسيا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، والعراق، والبحرين، واليمن، وسوريا والأردن: 6:15 مساءً

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

أما عن موعد مباراة برشلونة وفالنسيا بتوقيت مصر، والسودان، وليبيا، وفلسطين: فسيكون في 5:15 مساءً.

بينما موعد مباراة برشلونة وفالنسيا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب: في 4:15 مساءً.

أما موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان: في 7:15 صباحًا.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم مجانا

وتُذاع مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم عبر قناة بي ان سبورت 1 beIN SPORT، وتُعد الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني 2023 في افريقيا والشرق الأوسط.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم بين سبورت

ويبحث الكثير عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم على النايل سات خاصة تردد بي إن سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا.

تردد القناة الناقلة لمباراة برشلونة اليوم

وننقل لكم تردد القناة الناقلة لمباراة برشلونة اليوم في الدوري الاسباني ضد فالنسيا من خلال تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة على النايل سات.

معدل تصحيح الخطأ

معدل الترميز

معدل الاستقطاب

ترددالقناة

4/3

27500

(H) افقي

11054- 12604

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة في الدوري الاسباني

نقدم لكم تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة الناقلة لـ مباريات الدوري الإسباني 2023.

معدل تصحيح الخطأ

معدل الترميز

معدل الاستقطاب

ترددالقناة

6/5

27500

(H) افقي

12379

تكونت تشكيلة برشلونة ضد فالنسيا بالتشكيلة التالية، حيث تلعب برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الاسباني 2023 وتتكون من:

المركز أسماء اللاعبين

حارس المرمى مارك أندريه تير شتيجن

كذلك خط الدفاع أليخاندرو بالدي - ماركوس ألونسو - رونالدو أراوخو - جول كوندي

ثم خط الوسط فرانك كيسييه - سيرجي روبرتو - فرينكي دي يونج

خط الهجوم أنسو فاتي - رافينيا - فيران توريس

تشكيلة فالنسيا ضد برشلونة

وتتكون تشكيلة فالنسيا ضد برشلونة في الدوري الاسباني كما يلي:

المركز أسماء اللاعبين

حارس المرمى ياسبر سيليسين

كذلك خط الدفاع ديميتري فولكييه، غابرييل باوليستا، مختار دياكابي، خوسيه غايا

ثم خط الوسط يونس موسى، دانييل واس، هوغو غويلاميون، كارلوس سولير

خط الهجوم غونزالو غيديش، ماكسي غوميز