برشلونة ضد فالنسيا YALLASHOOT | بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا يلا شوت يوتيوب اليوم قمة إسبانيا

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر Barcelona vs Valencia ، حيث يترقب عشاق كرة القدم الاسبانية، اليوم الأحد 5 مارس 2023، مباراة برشلونة وفالنسيا مباشر ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني على ملعب الكامب نو.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر

وتنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في وقت شعر فيه فريق المدرب تشافي هيرنانديز بالانتعاش لخروجه من النفق المظلم، بالفوز في الكلاسيكو على حساب ريال مدريد، بهدف دون رد، في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وتأتي مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في وقت تعرض فيه الأول للخسارة في مباراة الجولة الماضية من الليجا أمام ألميريا بهدف دون رد، وفوت على نفسه فرصة الابتعاد في الصدارة بعد تعثر مطارده، ريال مدريد، بتعادله مع جاره أتلتيكو.

وتدخل مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في وقت يحل فيه الثاني ضيفًا ثقيلًا على برشلونة في مواجهة قوية حيث سيعود إلى صفوف الخفافيش كلٌ من خوسيه غايا وكارلوس سولير، فيما سيغيب عن الفريق الموقوف عمر آلديريتي.

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وستبدأ مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر عند الساعة الخامسة والريع بتوقيت القاهرة والقدس والسادسة والربع بتوقيت الرياض والدوحة والسابعة والربع بتوقيت أبو ظبي.

وسيتم بث مباراة برشلونة وفالنسيا مباشر عبر قناة بي ان سبورتس 1 مباشر 1 beIN SPORT، حيث تعد قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني 2023 في افريقيا والشرق الأوسط.

تشكيلة برشلونة ضد فالنسيا:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة: جول كوندي، ماركوس ألونسو، رونالد أراخو، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرانك كيسييه، فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس.

مركز الهجوم: رافينيا دياز، جافي، فيران توريس.

تشكيلة فالنسيا ضد برشلونة:

حارس المرمى: ياسبر سيليسين

خط الدفاع: ديميتري فولكييه، غابرييل باوليستا، مختار دياكابي، خوسيه غايا

خط الوسط: يونس موسى، دانييل واس، هوغو غويلاميون، كارلوس سولير

خط الهجوم: غونزالو غيديش، ماكسي غوميز.