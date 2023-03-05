بث مباشر مباراة برشلونة اليوم يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot

تابع مشجعو الدوري الإسباني، مساء اليوم الأحد، انطلاق مباراة برشلونة - فالنسيا، في إطار منافسات الدرجة الأولى في الليغا في الجولة الـ24، حيث احتل برشلونة المركز الأول برصيد 59 نقطة، بينما احتل نظيره فالنسيا المرتبة الـ19 برصيد 23. نقاط.

مباراة برشلونة وفالنسيا يلا شوت

تنطلق مباراة برشلونا وفالنسيا بتاريخ 2023/3/5 الموافق ليوم الأحد، وتقام المواجهة على ملعب فريق برشلونة الإسباني استاد الكامب نو، إليك موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني:

مصر:6:15 مساءً.

السعودية: 7:15 مساءً.

الإمارات: 8:15 مساءً.

بلاد الشام: 7:15 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا

يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الاسباني دوري الدرجة الاولى باضافة تردد القناة التي تنقل المواجهة إلى جهاز الاستقبال الخاص بك، وتستحوذ قناة bein sports على حقوق الملكية لبث مباريات الدوري الاسباني فانتقل إلى تعرف على القنوات الناقلة وترددها:

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أين يمكنني مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا؟

تستطيع مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا على قناة bein sports 1 hd.

من هو حكم مباراة برشلونة وفالنسيا؟

يقوم الحكم جافيير روخاس بإدارة مباراة برشلونة وفالنسيا.

كم نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا؟

يتوقع أن تنتهي مباراة برشلونة وفالنسيا لصالح فريق البلوجرانا 3-1.

ختامًا تعرفنا على موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدول العربية، وقدمنا لك القنوات الناقلة للقاء التي تمكنك من مشاهدة مباراة برشلونه وفالنسيا مباشر عبر الاشتراك فيها، ويرجح أغلب محللي الرياضة فوز فريق برشلونة على نظيره فالنسيا الذي يعيش أسوء أيامه ويعد مهددًا بالهبوط إلى الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

وتنطلق مباراة برشلونة ضد فالنسيا في تمام الخامسة والربع مساء اليوم، الأحد على ملعب "كامب نو" من أجل مواصلة صدارة الدوري الإسباني الممتاز.

ويسعى نادي برشلونة ضد فالنسيا في العودة إلى طريق الانتصارات مجددًا بعد الخسارة التي تعرض لها في الجولة الثالثة والعشرين أمام ألميريا بهدف نظيف.

ويحتل نادي برشلونة صدارة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 59 نقطة بعد خوض 23 مباراة، متفوقًا على ملاحقه ريال مدريد بـ7 نقاط حتى الآن.

تشكيل برشلونة ضد فالنسيا

وأعلن الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة برشلونة ضد فالنسيا في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويدخل نادي برشلونة ضد فالنسيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي - رونالد أراوخو - كريستنسن - بالدي.

خط الوسط: سيرجي روبرتو - بوسكيتس - فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: فيران توريس - أنسو فاتي - رافينيا.