سيستضيف ليفربول مانشستر يونايتد في الأسبوع 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023. ستكون هذه المباراة مهمة صعبة لليفربول كمضيف.

سيعقد اجتماع ليفربول ومانشستر يونايتد يوم الأحد 5 مارس الساعة 11.30 مساء في ملعب أنفيلد. سيواجه يونايتد أصحاب الأرض الشياطين الحمر، الذين كانوا في اتجاه إيجابي في المباريات الأخيرة.

يلا شوت LFC | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم يلا شوت كورة لايف | بث مباشر ليفربول beIN sport

في الملاحظة الأخيرة، فاز MU بخمس مباريات، فاز منها أربع مباريات على أرضه. ومع ذلك، يتمتع ليفربول أيضا بسجل جيد عندما يلعب على أرضه لأنه لم يهزم على أرضه ضد مانشستر يونايتد.

سيكون للمبارزة الليلة أهمية لكل فريق. بالنسبة لليفربول، الذي يحتل المركز 6 في الترتيب، هناك حاجة ماسة إلى الفوز للوصول إلى منطقة دوري أبطال أوروبا.

وفي الوقت نفسه، بالنسبة لمانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز 3 في الترتيب برصيد 49 نقطة، قد يكون الفوز على ليفربول عاصمتهم لمحاولة مطاردة مركز الوصيف الذي يحتله منافسهم في المدينة، مانشستر سيتي.

للمشاهدة أضغط علي كلمة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

للمشاهدة أضغط علي كلمة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

يلا شوت LFC | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم يلا شوت كورة لايف | بث مباشر ليفربول beIN sport

ستكون مبارزة ليفربول ومانشستر يونايتد هي المباراة رقم 60 للاثنين. من المبارزات ال 59 السابقة، حقق ليفربول 22 فوزا، ومان يونايتد 27 فوزا وانتهت المباريات ال 10 المتبقية بالتعادل.

لكن في آخر 5 مباريات، سيطر ليفربول أكثر ب 3 انتصارات. مباراتان خارج أرضهما و1 مباراة على أرضه. بينما فاز MU 2 مرات فقط، حدث ذلك أيضا على أرضه في ملعب أولد ترافورد.

توقعات التشكيلة:

ليفربول (4-3-3):

أليسون. روبرتسون، فان ديك، ماتيب، ألكسندر أرنولد ؛ باجستيك، فابينيو، هندرسون ؛ جوتا، جاكبو، خطأ.

المدرب: يورجن كلوب.

يلا شوت LFC | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم يلا شوت كورة لايف | بث مباشر ليفربول beIN sport

مانشستر يونايتد (4-2-3-1):

دي خيا. مالاسيا، مارتينيز، فاران، دالوت ؛ سابيتزر، كاسيميرو. غارناتشو، ويغورست، فرنانديز ؛ راشفورد.

المدرب: إريك تن هاج.