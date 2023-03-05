يلا شوت Man UTD | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر في البريميرليج

لديربي شمال غرب إنجلترا أهمية خاصة هذا الموسم، لا سيما في ظل الحالة التي يعيشها كلا الفريقين، ليفربول ومانشستر يونايتد.

كتيبة إيريك تين هاج في أفضل فتراتها منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون، إذ حققت لقب كأس كاراباو، وتسير بخطى واثقة في الدوري الإنجليزي، جنبًا إلى جنب مع النجاح الأوروبي.

مانشستر يونايتد ينافس في 3 بطولات حاليًا، وعمليًا، لديه حظوظ في تحقيقها جميعًا، حتى وإن بدا لقب البريميرليج بعيدًا بعض الشيء.

أما ليفربول، فهو قادم من فوز هام على ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي أبقى على حظوظه الأوروبية، ومع هزيمة توتنهام، أصبح الفوز في الديربي وسيلته للاقتراب من المربع الذهبي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول؟

يمكنك متابعة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول عبر قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيكون الديربي منقولًا عبر شاشة beIN Sports HD 1 Premium، وكذلك من خلال القناة الإنجليزية beIN Sports HD 1 English.

معلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

سيتولى المعلق العُماني الشهير "خليل البلوشي" مهمة التعليق على مباراة مانشستر يونايتد وليفربول عبر قناة "beIN Sports HD 1 Premium".

للمشاهدة أضغط علي كلمة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

للمشاهدة أضغط علي كلمة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

أما إذا كنت تريد الاستمتاع بالمباراة بالتعليق الأجنبي، فيمكنك ذلك من خلال القناة الصوتية الثانية أو الانتقال إلى قناة beIN Sports HD 1 English.

البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو عبر خدمة بي إن كونكت.

متى موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023؟

مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ستقام في السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، من مساء الأحد 5 مارس/ آذار 2023 بملعب أنفيلد.

هذا يعني أن المباراة ستكون في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات.