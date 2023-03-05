يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 5 مارس 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بث مباشر

وينتظر عشاق الكرة الانجليزية والعالمية، كلاسيكو ليفربول أمام مانشستر يونايتد، في المواجهة الهامة والمرتقبة بين الفريقين، في قمة الجولة رقم 26 من «البريميرليج».

ويدخل فريق ليفربول «صاحب الأرض» المباراة بطموحات كبيرة خصوصا بعد تحقيق الوز على وولفرهامبتون بهدفين دون رد، حيث يسعى «الريدز» إلى مواصلة النتائج الايجابية أمام مانشستر يونايتد، من اجل لحاق بطاقة التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الكروي المقبل.

على الجانب الأخر يسعى فريق مانشستر يونايتد في الفوز على نظيره ليفربول، في مباراة الأحد من اجل الاقتراب بشكل أكبر من ثنائي القمة أرسنال ومانشستر سيتي، في الوقت الذي نجح فيه فريق الشياطين الحمر في الفوز على ويست هام خلال المباراة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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للمشاهدة أضغط علي كلمة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وتبث مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي على شاشة قناة بي ان سبورت 2، حيث تذيع القناة البطولة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط.

صلاح يزين قائمة ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراس المرمى: أدريان، أليسون، كاويمهين كيليهر.

خط الدفاع: آندي روبرتسون، جويل ماتيب، إبراهيما كوناتي، كوستاس تسيميكاس، نات فيليبس، ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان ديك.

خط الوسط: أليكس أوكسليد تشامبرلين، آرثر ميلو، كيرتس جونز، فابينو، فابيو كارفالو، هارفي إليوت، جيمس ميلنر، جوردان هندرسون، نابي كيتا، ستيفان باجسيتيك.

خط الهجوم: كودي غاكبو، داروين نونيز، ديوغو جوتا، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح.

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 5 مارس 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة.