ناسا تحدد موعدًا مبدئيًّا لانطلاق رواد سعوديون إلى الفضاء

السعودية
بوابة الفجر

كشفت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا)، عن موعدًا مبدئيًّا لانطلاق رحلة رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في الربع الثاني من العام 2023.

ويتضمن البرنامج الفضائي السعودي، تدريب أول رائدة فضاء سعودية ورائد فضاء سعودي على جميع متطلبات المهمة، وهما مريم فردوس وعلي الغامدي، حيث تنطلق الرحلة العلمية من الولايات المتحدة إلى محطة الفضاء الدولية.

واختار المسؤولون عن الرحلة، يوم 12 مايو المقبل بدلًا من 1 مايو القادم، للانطلاق إلى الفضاء على متن المركبة الفضائية سبيس إكس كرو دراجون في مهمة خاصة تدعى (Ax-2)، حيث ستلتحق رائدة الفضاء ورائد الفضاء السعوديان (ريانة برناوي وعلي القرني).

ويُتوقع أن تتولى قيادة كبسولة كرو دراجون، رائدة فضاء ناسا السابقة "بيحي ويتسون"، حاملة الرقم القياسي الأمريكية للوقت في المدار، والتي بلغت ٦٦٥ يومًا.

ودخل رواد الفضاء السعوديين التدريبات مع زملائهم الآخرين في التدريبات في ١٧ أكتوبر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويُنتظر أن تعلن "ناسا" كامل تفاصيل الرحلة نهاية شهر أبريل المقبل.

الولايات المتحدة ناسا رائد فضاء رواد الفضاء الفضاء محطة الفضاء كبسولة محطة الفضاء الدولية المركبة الفضائية مركبة الفضاء رائدة فضاء
ads

الأكثر قراءة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot

شاهد أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 5 / 3 / 2023 في الدوري الإنجليزي.. هدفي محمد صلاح اليوم

يلا شوت Liverpool L4 اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر يلاشوت يوتيوب | ماتش ليفربول مباشر

مشاهدة مباراة LFC اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في البريميرليج | ليفربول ضد مان يونايتد Yalla shoot

صلاح يدخل تاريخ ليفربول بهدفيه في شباك مانشستر يونايتد

يلا شوت Camp Nou | مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف اليوم 05-03-2023 الدوري الاسباني

عاجل.. أسباب غياب رباعي الزمالك عن موقعة الترجي التونسي

هدافين الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هدفي محمد صلاح اليوم