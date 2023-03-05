ناسا تحدد موعدًا مبدئيًّا لانطلاق رواد سعوديون إلى الفضاء

كشفت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا)، عن موعدًا مبدئيًّا لانطلاق رحلة رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في الربع الثاني من العام 2023.

ويتضمن البرنامج الفضائي السعودي، تدريب أول رائدة فضاء سعودية ورائد فضاء سعودي على جميع متطلبات المهمة، وهما مريم فردوس وعلي الغامدي، حيث تنطلق الرحلة العلمية من الولايات المتحدة إلى محطة الفضاء الدولية.

واختار المسؤولون عن الرحلة، يوم 12 مايو المقبل بدلًا من 1 مايو القادم، للانطلاق إلى الفضاء على متن المركبة الفضائية سبيس إكس كرو دراجون في مهمة خاصة تدعى (Ax-2)، حيث ستلتحق رائدة الفضاء ورائد الفضاء السعوديان (ريانة برناوي وعلي القرني).

ويُتوقع أن تتولى قيادة كبسولة كرو دراجون، رائدة فضاء ناسا السابقة "بيحي ويتسون"، حاملة الرقم القياسي الأمريكية للوقت في المدار، والتي بلغت ٦٦٥ يومًا.

ودخل رواد الفضاء السعوديين التدريبات مع زملائهم الآخرين في التدريبات في ١٧ أكتوبر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويُنتظر أن تعلن "ناسا" كامل تفاصيل الرحلة نهاية شهر أبريل المقبل.