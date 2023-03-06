تعرف على أسعار الدواجن والبيض والكتكوت اليوم الاثنين 6/3/2023

تصدرت أسعار الدواجن والبيض والكتكوت اهتمام المصريين في الآونة الأخيرة، وتحديدا بعد الاضطرابات الكبيرة التي شدها العالم، على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وما أعقبها من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

أسعار الدواجن والبيض والكتكوت

وتعتبر أسعار الدواجن والبيض والكتكوت من أكثر السلع التي لاقت ارتفاعا كبيرا رغم تمتع الأسواق المحلية المصرية بوفرة كبيرة ما يثير التساؤولات حول أسباب الارتفاع غير المبرر في العديد من الأحيان.

وتقدم بوابة الفجر لإلكترونية أسعار الدواجن والبيض والكتكوت اليوم الاثنين الموافق 6/3/2023 في السطور التالية:

أولًا أسعار الدواجن اليوم الاثنين 6/3/2023

سجلت أسعار الدواجن اضطرابا ملحوظا وخاصة الفراخ البيضاء والبلدي والبانيه والبط حالة في بورصة البورسة والسوق، طوال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت بشكل تدريجي قبل أن تعاود للارتفاع مرة أخرى، وتسجل 81 جنيها لكيلو الفراخ البيضاء و118 للبلدي و71 للأمهات، بينما وصلت أسعار الفراخ الساسو لـ10.

أسعار البيض اليوم الاثنين 6/3/2023

وانخفضت أسعار البيض اليوم الإثنين الموافق 6/3/2023 بشكل كبير في المزارع والمحلات التجارية قبل أيام من شهر رمضان، بعد قفزات سريعة في سعر كرتونة البيض الأحمر والأبيض والبلدي طوال الفترة الماضية، وتراجع سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 97 جنيهًا، لتباع للمستهلك في المحلات بسعر 108جنيهًا للكرتونة الواحدة وانخفضت مجددا بنحو 4 جنيهات.

سعر الكتكوت الأبيض

وصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين 6 مارس 2023 في المزارع 28 جنيهًا، بينما وصل سعر الكتكوت الساسو في المزارع إلى 16 جنيهًا.