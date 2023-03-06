عاجل.. البنوك تفرض رسوم على إصدار كارت ميزة

فرضت عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي رسوم على إصدار كارت ميزة بداية من اليوم الإثنين، بعدما كانت يتم اصدار وتجديد الكارت مجانا لعملاء البنوك.

وقالت خدمة عملاء بنك مصر، إن هناك تعليمات وردت اليها بتحصيل رسوم بقيمة 40 جنيها للعملاء الراغبين في اصدار كارت ميزة بعدما كان يتم إصداره مجانا.

وكان البنك المركزي أطلق كارت ميزة كأول بطاقة وطنية مسبقة الدفع، منذ 3 سنوات ، لإتاحة الخدمات المصرفية للعملاء الذين لا يمتلكون أي حسابات مصرفية، وتشجيع على ضم القطاع الغير رسمي للمنظومة الرسمي، كما توسع في استخدمها بأصدرها لأصحاب المعاشات.

وكانت البنوك أوقفت تحصيل الرسوم على بطاقات ميزة مسبقة الدفع منذ مارس 2020 حتى نهاية العام الماضي بتعليمات من البنك المركزي ضمن إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتحفيز المجتمع على ميكنة مدفوعاتهم.