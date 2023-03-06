يلا شوت تويتر مباراة الهلال | مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر اليوم في الدوري السعودي| مباراة الهلال مباشر يوتيوب

مشاهدة مباراة AL Hilal - AL Fateh بث مباشر، ويستضيف الهلال نظيره الفتح مساء اليوم الإثنين بالرياض، في مباراة مؤجلة من الجولة 18 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وتبث مباشرة عبر منصة شاهد VIP، وتنطلق المباراة بين الهلال والفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، عند الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكنكم متابعة المباراة عبر منصة شاهد VIP وقنوات SSC HD وSD السعودية الرياضية، بتعليق حماد العنزي.

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الهلال ضد الفتح مباشر، حيث تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت فلسطين ومصر في بث مباشر الهلال والفتح يلا شوت وذلك لحساب الجولة 18 من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2022-2023، وذلك على ملعب فيصل بن فهد معلب الفريق المستضيف للنادي الهلال مباشر.

ويبحث عشاق كرة القدم السعودية في الدول العربية عن الهلال ضد الفتح مباشر، في وقت يفضل كثيرون حضور بث مباشر الهلال والفتح عبر يلا شوت، حيث سيحاول النادي الهلال مباشر الفوز وتعزيز النقاط والتقدم نحو المراكز المتقدمة في الترتيب السعودي حيث إن متصدر الدوري السعودي نادي النصر جمع 46 نقطة.

الهلال والفتح مباشر

مباراة الهلال ضد الفتح مباشر تنقل عبر قنوات SSC SPORT 1 HD والتي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي لكرة القدم حيث سيتولى فهد العتيبي مهمة التعليق على البث المباشر للهلال والفتح.

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ويوفر الفجر الرياضي عبر موقعه الإلكتروني بث مباشر الهلال والفتح يلا شوت، إذ يفضل عدد كبير من متابعي مباريات الدوري السعودي مشاهدة مباراة الهلال والفتح مباشر عبر شاشات الهواتف الذكية “الجوال” حيث أن المواجهة تقام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الرياض مما يساعد الجميع من متابعة مباراة الفتح والهلال بث مباشر يلا اليوم.

تشكيلة الهلال ضد الفتح

تشكيلة الهلال ضد الفتح شهدت كتيبة المدرب رامون دياز التشكيل التالي:

حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – جانغ هيون سو – علي آل بليهي – خليفة الدوسري.

خط الوسط: جوستافو كويلار – أندري كاريلو – لويسيانو فييتو – سالم الدوسري – محمد كنو.

خط الهجوم: موسى ماريجا.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز السادس بـ28 نقطة.

وتسعى كتيبة النادي الهلال مباشر إلى محاولة الفوز اليوم على نادي الفتح من أجل مواصلة الانتصارات ووقف نزيف النقاط والوصول إلى صدارة الترتيب، في وقت يسعى الفتح إلى محاولة تحسين ترتيبه في جدول وسلم الدوري السعودي لكرة القدم.