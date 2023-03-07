بث مباشر.. يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في مؤجلة الدوري المصري| YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب Al Ahly vs Al Mokawloon مؤجلة الدوري المصري، ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، استعدادا لخوض مباراته أمام المقاولون العرب غدا الثلاثاء، فى اللقاء المرجل من الأسبوع السابع عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في البروفة الأخيرة التي يخوضها الفريق الأحمر قبل السفر إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراته ضد صن داونز ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب بالدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

نتيجة آخر ظهور للأهلى فى الدوري

الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري المصري تعادل أمام الداخلية بهدف لمثله فى مباراة بدأ فيها الأهلي بالتسجيل عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا، فيما أدرك أحمد رشيد هدف التعادل للداخلية قبل 3 دقائق من النهاية.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والمقالون العرب بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والمقالون العرب بث مباشر

موقف الأهلى فى جدول الدوري

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل فى 5 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه ستة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمقاولون العرب بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.