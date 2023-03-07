YALLA SHOOT.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر في الدوري المصري اليوم.. يلا شوت

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بوابة الفجر

بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب Al Ahly vs Al Mokawloon ، اليوم، الثلاثاء، باستاد السلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وتنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السادسة بتوقيت السعودية السابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري بث مباشر

يسعى النادي الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، لتحقيق الفوز مستغلا التعثر الذي وقع فيه الثنائي، بيراميدز، وفيوتشر بالتعادل في الجولة الماضية، بالإضافة إلى غريمه التقليدي، نادي الزمالك الذي كان طرفا في مباراة بيراميدز.

والفرصة متاحة له اليوم، بعيدا عن أي صراع، في مباراة واحدة فقط، ولن يقف أمام رغبة الأحمر، سوى صلابة دفاعات المقاولون العرب، بقيادة مديرهم الفني شوقي غريب، الذي حقق طفرة كبيرة مع فريق الذئاب هذا الموسم.

وسيستعيد المارد الأحمر في لقاء الذئاب اليوم، بشكل كبير، جهود الثنائي خالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر في التدريبات الجماعية، بينما اكتفى عمرو السولية بمران منفرد بالكرة، بجانب تدريبات تأهيلية.

فيما تواصل غياب حسين الشحات ومحمود متولي عن التدريبات للإصابة، حيث يحتاج كلاهما قرابة الشهر من أجل التعافي.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والمقالون العرب بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والمقالون العرب بث مباشر 

ويطمع شوقي غريب المدير الفني لذئاب الجبل، في تحقيق نتيجة إيجابية، وقام بمراجعة مباريات الأهلي الأخيرة في الدوري المحلي أمام الداخلية وفي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي، والقطن الكاميروني ووضع يديه على نقاط القوة والضعف في الأحمر من أجل تحقيق مفاجأة.

بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الأهلي والمقاولون العرب، اليوم، الثلاثاء، باستاد السلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وتنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السادسة بتوقيت السعودية السابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


 

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