يلا شووت.. مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر يلا شوت اليوم 07-03-2023 في مؤجلة الدوري المصري

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بوابة الفجر

لايف ماتش Al Ahly vs Al Mokawloon، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع المقاولون العرب باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، ونرصد أهم المعلومات عن المباراة في السطور التالية..

س: ماهو موقف الاهلى والمقاولون العرب في جدول الدوري ؟

ج: يحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر، وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه ستة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية.

وفى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في ثمانى مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 17 هدف.

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س: من يدير مباراة الاهلى والمقاولون تحكيميًا ؟

ج: يدير مواجهة الأهلي والمقاولون الحكم محمد الحنفي، ويعاونه "أحمد صلاح وأحمد رشدي، وأحمد حمدي حكما رابعا، محمد الصباحي حكم فيديو، ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو".

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الاهلى والمقاولون ؟

ج: 79 مباراة جمعت الفريقين طوال تاريخهما بالدوري منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979، فاز الأهلى فى 56 مباراة مقابل 7 للمقاولون، وحضر التعادل بينهما فى 16 مباراة.

س: ماهى غيابات الاهلى في مباراة المقاولون ؟

ج: يغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة أمام المقاولون العرب كل من، أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمود متولي وحسين الشحات وعمرو السولية وأحمد عبد القادر للإصابة، ويغيب التونسى محمد الضاوى كريستو لتواجده مع منتخب بلاده المشارك فى كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، فيما تم استبعاد أيمن أشرف وحمزة علاء وكريم الدبيس لوجهة نظر فنية.

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون ؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون العرب مكون من:في حراسة المرمى: محمد الشناويخط الدفاع: محمد أشرف، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هانيخط الوسط: أحمد قندوسي، مروان عطية، ديانج خط الهجوم: أفشة، طاهر محمد طاهر، محمد شريف

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