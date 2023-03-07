مباراة المارد الأحمر اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب لايف اليوم في الدوري المصري

مباراه الاهلي والمقاولون، وموعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب، والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري من الكلمات المفتاحية التي يزداد البحث عليها عبر محرك البحث العالمي جوجل، إذ ينتظر عشاق كرة القدم في مصر انطلاق صافرة البداية للمباراة المؤجلة بين الأهلي والمقاولون، من الجولة السابعة عشر من منافسات الدور المصري الممتاز 2023.

والقنوات الناقلة للمباراة، بالإضافة إلى تغطية نصية مباشرة لأحداث المباراة فور انطلاق صافرة البداية للمباراة.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم

من المقرر أن يكون موعد مباراه الاهلي والمقاولون، اليوم الثلاثاء، 7 مارس 2023، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة على استاد السلام.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز هي أون تايم سبورتس الفضائية الناقل الحصري للدوري المصري، كما يمكن متابعة مباراة الأهلي بتغطية نصية مباشرة من هنـا.

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تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

- تردد القناة: 11861.

- معامل الاستقطاب: رأسي.

- معامل الترميز:27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

ترتيب الأهلى في الدوري المصري

يتصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة فيما تعادل في 5 مباريات، بعدد أهداف 30 هدفًا، ولا يزال للمارد الأحمر ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون وحرس الحدود والإسماعيلى بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية 2023.

ترتيب المقاولون في الدوري المصري

يحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة بعد خوض 19 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل في مثلها وخسر 3 وسجل لاعبوه 24 هدفا.

تشكيل الاهلي اليوم

يواجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، المقاولون العرب بالتشكيل الآتي:

الموقع اسم اللاعب

حارس المرمي

محمد الشناوي

الدفاع محمد هاني ـ محمد عبدالمنعم ـ ياسر ابراهيم ـ على معلول.

الوسط حمدي فتحي ـ مروان عطية- أحمد القندوسي ـ بيرسي تاو ـ طاهر محمد طاهر.

الهجوم شادي حسين

مباراة الأهلي ضد القطن في دوري أبطال إفريقيا 2023

وحقق النادي الأهلي فوز هام على القطن الكاميروني، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2023، والتي أقيمت في استاد الأهلي والسلام.

ترتيب الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023

1- المركز الأول: صن دوانز الجنوب إفريقي برصيد 7 نقاط.

2- المركز الثاني: الهلال السوداني برصيد 6 نقاط.

3- المركز الثالث: الأهلي برصيد 4 نقاط

4- المركز الرابع: القطن الكاميروني دون نقاط.

جدول ترتيب الدوري المصري