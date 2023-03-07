الآن مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر اليوم يلا شوت المقاولون العرب والاهلي المصري بث مباشر في الدوري المصري 2023 كورة لايف

بثا مباشرا لـ مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز Al Ahly vs Al Mokawloon، والتي تجمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب السلام بالقاهرة.

شاهد بثا مباشرا لـ مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب اليوم في الدوري.

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تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

تأتي المباراة بين الأهلي والمقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري الممتاز، حيث كان الأهلي في وقتها منشغلا بالمشاركة في مونديال الأندية حيث كان مقررًا إقامتها يوم 6 فبراير الماضي.

تقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب على أرض ملعب استاد السلام في العاصمة المصرية، ويحتل الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس وله 32 نقطة.

ويسعى الفريقان لمصالحة جماهيرهما الليلة، حيث تعادل الأهلي في الجولة الماضية مع الداخلية 1-1 فيما خسر المقاولون العرب من نظيره فاركو بهدفين لهدف.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والمقالون العرب بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والمقالون العرب بث مباشر

ويبحث عشاق القلعة الحمراء عن موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع وغيرها من تفاصيل المواجهة، ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة الأهلي والمقاولون العرب من حيث الموعد والملعب والقنوات الناقلة والمعلق والتشكيل وغيرها من تفاصيل المباراة.



موعد مباراة الأهلي اليوم والقنوات الناقلة - صورة أرشيفية

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري عند الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة الموافق 6:00 مساء السعودية وعند الساعة 7:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

تقوم شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري بنقل مباراة الأهلي والمقاولون العرب حيث يتم بثها عبر قناة:

أون تايم سبورتس 1 OnTime sports 1

معلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

يقوم المعلق الرياضي طارق حسن بالتعليق على مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري.

تشكيل الأهلي ضد المقاولون العرب

وفقا لتدريب الأهلي الأخير أمس الاثنين ينتظر أن يخوض السويسري مارسيل كولر مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب بتشكيلة تضم:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: أحمد قندوسي ومروان عطية وأحمد حسن كوكا

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وشادي حسين وبيرسي تاو.