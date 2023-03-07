مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم بث مباشر يلا شوت

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره المقاولون العرب مساء غدا الثلاثاء على ملعب استاد السلام ضمن المباريات المؤجلة للمارد الأحمر فى بطولة الدوري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النادي الأهلي ونظيره المقاولون العرب ضمن المباريات المؤجلة للشياطين الحمر في تمام الخامسة مساءً غد الثلاثاء.

القناة الناقلة لمواجهة الأهلي والمقاولون العرب

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي والمقاولون العرب غدا الثلاثاء ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وتعثر النادي الأهلي في الجولة الماضية بالتعادل مع الداخلية بهدف لمثله، لكن ام يتأثر جدول الترتيب بالتعادل الأخير للمارد الأحمر بعد تعادل فيوتشر مع الإسماعيلي، وبيراميدز مع الزمالك.

غيابات الأهلي أمام صن داونز

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن قائمة غيابات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في مباراة صن داونز المقرر لها السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والمقالون العرب بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والمقالون العرب بث مباشر

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "تجدد إصابة عمرو السولية لاعب خط الوسط في السمانة ليغيب عن الملاعب مدة لا تقل عن 4 أسابيع".

وأضاف: "حسين الشحات مازال مصابا وسيغيب عن مباراة صن داونز، وكذلك محمود متولي".

تابع: "محمود عبدالمنعم كهربا أصبح جاهزا للمشاركة عقب معاناته من الإجهاد خلال الفترة الماضية، في حين برونو سافيو كان يعاني من إصابة ولكن طبيب الفريق أكد أنه أصبح جاهزا للمشاركة وقرار مشاركته في يد مارسيل كولر".

الأهلي يهزم القطن بثلاثية

تغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على نظيره القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت الماضي، على ملعب استاد السلام فى إطار منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي محمد شريف وأحمد قندوسي ورأفت خليل.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة الرابعة محتلا المركز الثالث بالمجموعة الثانية، بينما تجمد القطن الكاميروني في المركز الأخير دون نقاط.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز السبت المقبل في مباراة تحسم مصير المارد الأحمر من الصعود لدور ربع النهائي، حيث سيقترب الأهلي كثيرا من الصعود في حالة الفوز، بينما سيقترب من وداع البطولة في حالة الخسارة من الفريق الجنوب أفريقي.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة.

5 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين.

6 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن.

7 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

بث مباشر مباراة الاهلي والمقاولون العرب

تذاع مباراة الاهلي والمقاولون العرب،في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2023، على قناة ON Time Sports 1 .