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شاهد مسلسل بالطو الحلقة 9 و10 ماي سيما| هنا وتحميل مسلسل بالطو الحلقة 9 والأخيرة شاهد VIP "رابط مباشر" | مسلسل بالطو الحلقة 9،10 واتش ات

الفجر الفني
بوابة الفجر

شاهد مسلسل بالطو الحلقة 9 و10 ماي سيما| هنا وتحميل مسلسل بالطو الحلقة 9 والأخيرة شاهد VIP "رابط مباشر" | مسلسل بالطو الحلقة 9،10 واتش ات ، شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "بالطو" الذي عرض عبر منصة Watch It الإلكترونية، عدد من الأحداث بدايتها من الدكتور عاطف (عصام عمر) وحزنه الشديد  بعد وقفه عن العمل، وشماتة سمير فيه  (محمود حافظ)، ثم محاولته معرفة من السبب فيما حدث له.

يعلم عاطف بالصدفة أن الورق الذي تسبب في إيذاء ميس كوثر (عارفة عبد الرسول) وإذائه تم بختم النسر، ليعلم بعدها أن سمير قام بسرقة الختم لمحاولة إيذائه، ويقوم بربط سمير وأخذ الأوراق منه ليثبت براءته، ويعلم أن حلمية (سلافة غانم) هي من تساعد الشيخ مرزوق (محمود البزاوي) وتعطيه الأدوية التي يضحك بها على الناس في القرية، مع تسليط الضوء على طرق عمل الشيخ وكذبه على الناس.

يترك عاطف الوحدة الصحية استعدادا لاستقبال المدير الجديد، وأثناء عودته يعلم عن وقوع حادث في القرية، ومن المصابين الطبيب الجديد للوحدة، والشيخ مرزوق، فيعود عاطف إلى الوحدة ويحاول إسعاف المصابين ومن بينهم الشيخ مرزوق، ويستطيع في النهاية إنعاش قلب مرزوق بعد توقفه.

يعود عاطف رسميا إلى الوحدة الطبية لقضاء سنتين بدلا من 6 أشهر، ويعود مرزوق إلى حياته مرة أخرى ويستكمل طريقته مع الناس وسرقة أموالهم، يستفاد عاطف من الخبرة التي تلقاها الفترة الماضية ويحاول إدارة الوحدة بشكل أفضل، ومساعدة الناس، وتنتهي الحلقة 10 من مسلسل بالطو بفتح عاطف للغرفة المغلقة.

مسلسل "بالطو" تدور أحداثه في إطار كوميدى، خلال قصة الطبيب عاطف كامل محمد والذى يجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، أنه بعد تخرجه جاء تكليفه أن يكون طبيبًا في أحد المراكز الطبية في قرى ريفيه، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله ولكن يتفاجأ بأن يصبح هو مدير الوحدة الصحية بعد مقتل المدير الرئيسى.

"بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.

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