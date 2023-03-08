مركز سلمان للإغاثة يواصل إجراء عمليات جراحية وتقديم خدمات طبية باليمن

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الغرزة بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية لـ 2.558 مستفيدًا، خلال شهر.

وراجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 261 مستفيدًا، و185 مستفيدا راجعوا قسم الطوارئ، وفي عيادة الباطنية 741 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 53 مستفيدًا، فيما صرفت الأدوية لـ 1.187 مستفيدًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 131 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.

كما راجع قسم الخدمات التمريضية 432 مستفيدًا، ونُفِّذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات، فيما قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران التابعة لمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 4.190 مستفيدًا خلال شهر.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 450 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 203 مراجعين، وعيادة الباطنية 1.374 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 65 حالة، فيما صرفت الأدوية لـ 2.095 مستفيدًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد ثلاث حالات، وعيادة التوعية والتثقيف شخصان اثنان، وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 367 مستفيدًا، فيما نُفذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.

وفي إطار متوازي، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتزويد قسم طوارئ الولادة بمستشفى الغيضة المركزي في محافظة المهرة مستلزمات طبية وأدوية ومواد نظافة للربع الأول من عام 2023م، وذلك ضمن مشروع دعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن.

وأوضح مدير عام مستشفى الغيضة محسن محمد أحمد بلحاف أن هذه المواد تسلم كل ثلاثة أشهر لقسم طوارئ الولادة في إطار مشروع الصحة الإنجابية الذي يغطي جزءا كبيرا من احتياجات القسم، مقدما شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لحرصه على دعم الجانب الصحي والاهتمام بالمنظومة الطبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في القسم.

يذكر أن مشروع توفير خدمات الصحة الإنجابية الطارئة للنساء والفتيات الأكثر ضعفا في اليمن يأتي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وينفذ للسنة الرابعة على التوالي، يستفيد منه نحو 12 ألف حالة سنويًا ما يقارب 3.000 حالة خلال الربع الأول من العام 2023م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم القطاع الطبي اليمني وتوفير المستلزمات الأساسية للمستشفيات والمرافق الصحية.

كما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات 1.678 مستفيدًا خلال شهر، منهم 210 مستفيدين في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و76 حالة في عيادة الطوارئ، و490 مستفيدا في عيادة الباطنية، و28 حالة في عيادة الصحة الإنجابية، كما تم صرف الأدوية لـ 839 فردا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 35 مستفيدًا، بالإضافة إلى مراجعين اثنين في عيادة التوعية والتثقيف.

وفي الخدمات المرافقة استفاد 456 مستفيدًا من قسم الخدمات التمريضية، في حين جرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات.

وفي إطار متصل، أجرى برنامج الطبيب الزائر بالمستشفى التخصصي لطب جراحة العيون بمحافظة مأرب بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 140 عملية جراحية نوعية مجانية لمرضى العيون. شملت العمليات الجراحية النوعية التي أجراها البرنامج 62 عملية فتح مجرى القناة الدمعية، و30 عملية حول، و17 عملية جراحية لتسليك مجرى الدمع، و10 عمليات ارتخاء الجفن، و4 عمليات تجميل زاوية العين، و17 عملية أخرى لمكافحة أمراض العمى.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق بمختلف المجالات ومنها القطاع الصحي.

كما قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن خدماته الطبية المتنوعة لـ 328 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال المشروع تقديم 1،075 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 74% ونسبة الإناث 26%، بينما شكّلت نسبة النازحين 37% والمقيمين 63% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 109 مرضى شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 219 مريضًا.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.