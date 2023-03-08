كورة اون لاين " (Live) الان " مشاهدة بث مباشر لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم يلا شوت 08-3-2023| يلا شوت | كورة اون لاين| كورة لايف | الأسطورة

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كورة اون لاين " (Live) الان " مشاهدة بث مباشر لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم يلا شوت 08-3-2023| يلا شوت | كورة اون لاين| كورة لايف | الأسطورة  bayren munchen vs psg ، باريس سان جيرمان بقيادة نجميه ميسي ومبابي، على موعد ومباراة غاية في القوة عندما يلتقي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الألماني الليلة في إياب دور الـ16 لبطولة دوري رابطة أبطال أوروبا

وكانت مباراة الذهب التي أقيمت في باريس قد انتهت بفوز بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان بهدف دون رد لتزداد فرص الفريق الألماني في التأهل إلى الدور التالي.

ويتابع الفجر الرياضي أهم الأحداث ما قبل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، وموعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بارين ميونخ، وتشكيل باريس سان جيرمان وتشكيل بايرن ميونخ، بالإضافة إلى متابعته لأهم أحداث المباراة.


مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ - صورة أرشيفية
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا
ويلتقي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا، والساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين والكويت وقطر، والساعة الثانية عشرة صباحًا بتوقيت دولة الإمارات المتحدة دبي وأبوظبي

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ملعب مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري الأبطال
يستضيف ملعب استاد أليانز أرينا في ألمانيا مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في إياب دور الـ16 لبطولة دوري رابطة أبطال أوروبا المقرر لها عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.


باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا - صورة أرشيفية
القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري الأبطال
تنقل قناة بي إن سبورتس مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الليلة في إياب دور الـ16 لبطولة دوري رابطة أبطال أوروبا والمقرر لها عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

وأعلنت إدارة القناة أن عامر الخوذيري سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان الليلة في دوري أبطال أوروبا.


مبابي - صورة أرشيفية
تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد بايرن ميونخ
من المنتظر أن يلعب فريق باريس سان جيرمان بقوته الضاربة ضد بايرن ميونخ، ومن المتوقع أن يكون تشكيل باريس يان جيرمان المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما
خط الدفاع: موكيلي، راموس، ماركينوس، كيمبيبي
خط الوسط: فابيان رويز، فيراتي، فيتينها، نونو مينديز
خط الهجوم: مبابي، ميسي

توماس مولر - صورة أرشيفية
تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال
من المنتظر أن يلعب فريق بايرن ميونخ بطريقة متوازنة خصوصًا بعد فوزه في مباراة الذهاب التي أقيمت في باريس، ومن المنتظر أن يلعب بايرن ميونخ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سومر
خط الدفاع: ستانيشيتش، أوباميكانو، دي ليخت، ديفيز
خط الوسط: جويتسكا، كيميتش، كولر
خط الهجوم: كومان، موتينج، مالاسيا
 

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