مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يلا شوت اليوم بث مباشر دوري أبطال أوروبا | باريس سان جيرمان بث مباشر، Paris Saint-Germain vs Bayern München بث مباشر، ويزداد البحث عبر محركات البحث العالمية “جوجل”، عن موعد ومعلق مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022/ 2023.

موعد ومعلق مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، سيكون في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ويُقام اللقاء على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.

أما عن معلق المباراة، فأسندت قناة “ بي إن سبورتس”، الناقلة لتلك المباراة، عن تعيين المعلق العماني عامر الخوذيري.

أعلن كريستوف جالتييه تشكيل فريقه باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونخ مساء اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا على بايرن ميونخ بملعب "آليانز آرينا" في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، لتحديد المتأهل للدور ربع النهائي.

وكان بايرن ميونخ حسم مباراة الذهاب بفوز بهدف دون رد على ملعب "حديقة الأمراء" معقل باريس سان جيرمان.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باريس سان جيرمان

بعد رصد موعد ومعلق مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، إليكم التشكيل المتوقع لتلك القمة، الت يسعى خلالها فريق بايرن ميونخ، لتأكيد تفوقه على حساب الفريق الباريسي، حيث كان قد حقق فوزًا بنتيجة هدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب حديقة الأمراء، بينما يأمل فريق باريس، للعودة وخطف بطاقة التأهل للدور المقبل من البطولة.

اضغط علي مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر

في حراسة المرمى: سومير

في خط الدفاع: ستانيسيتش، دي ليخت، أوباميكانو، دافيز

في خط الوسط: كيميتش، جورتيسكا

في خط الوسط الهجومي: موسيالا، مولر، كومان

في خط الهجوم: تشوبو موتينج

أما تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع:-

في حراسة المرمى: دوناروما

في خط الدفاع: حكيمي، راموس، كوريا، مينديش

في خط الوسط: بيريرا، فابيان، سولير

في خط الهجوم: مبابي، ميسي، فيريرا

وأصدر نادي باريس سان جيرمان، بيانًا رسميًا يفيد بإصابة اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سليفا وخضوعه لاعب الفريق الكروي الأول لجراحة في أربطة الكاحل الأيمن.

وجاء البيان على الموقع الرسمي كالأتي:" لقد عانى نيمار دا سيلفا من بعض الإصابات في الكاحل الأيمن خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى توصية الطاقم الطبي بإجراء عملية جراحية لإصلاح أربطة الكاحل حتى لا تتكرر الإصابة مرة أخرى".

قمة ملتهبه تجمع بين العملاقين في هذا الدور بالشامبيونز ليج، في صراع سيكون ناري من أجل البقاء في البطولة ومواصلة المسار الصحيح نحو الصراع على اللقب وبالأخص النادي الباريسي الذي يبحث عن لقبه الأول منذ سنوات.

لا تزال قصة بطل فرنسا مع دوري الأبطال هي علاقة حب مستحيل طال انتظاره وإحباط متكرر للنادي الباريسي الذي كل موسم يضخ أموال باهضة من أجل شراء أفضل اللاعبين لتكوين فريق يكون قادر على فك العقدة لحصد ذات الأذنين التي لا تزال تمانع دخول خزائنه، بعد التشبع بتحقيق بطولة الدوري الفرنسي والبطولات المحلية الأخرى.

كان بي إس جي قد وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2020، ولم ينجح في حصد اللقب بعدما خسر على يد الخصم بايرن ميونخ بهدف دون رد.

وخرج باريس سان جيرمان من ملعبه “بارك دي برانس” في لقاء الذهاب بالخسارة أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد، ليتأجل حسم الأمور لهذه الموقعة مما صعب من مهمة ميسي ورفاقه.

وعلى الرغم من الهزيمة في الذخاب، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة بالنسبة للنادي الباريسي في موقعة الإياب، ومع عودة مبابي لأفضل مستوياته بعد تعافيه من الإصابة بنسبة كبيرة جدًا.

وأنهى سان جيرمان تحضيراته لهذه الموقعة بشكل قوي وبتركيز عالي، حيث يأمل بأن يظهر بالأداء المطلوب منه ليخطف تذكرة العبور للدور المقبل والثأر من الخصم لمواصلة الصراع بقوة على اللقب الأول له في تاريخه.

على الجهة الأخرى، يعيش بايرن ميونخ أفضل فتراته الفنية في الوقت الحالي خصوصًا بعدما عاد لصدارة الدوري الألماني عقب الانتصار الثمين على شتوتجارت بهدفين مقابل هدف.

وبالرغم من الفوز الماضي للبافاري فلا بد من التركيز في هذه القمة كونه يقابل خصم عنيد ولديه طموح كبير وهو العبور للدور المقبل ويمتلك أفضل اللاعبين، ولكن البافاري لديه أفضلية في لقاء الذهاب.

ويدخل البافاري اللقاء بتركيز عالي جدًا فهو لا يتحمل أي هفوات في هذه القمة المصيرية بالنسبة له فهو ستحدد بقائه من عدمه في الشامبيونز ليغ، لذا سيبذل أقصى جهد ممكن لتقديم أداء مميز ويحاول استغلال عامل الأض والجمهور للنجاح في مهمته ومواصلة العبور لربع النهائي.