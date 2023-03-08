مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم حصريًا عبر beIN SPORTS |يلا شوت باريس سان جيرمان بث مباشر

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وتقام مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب «أليانز أرينا» في مدينة ميونيخ الألمانية.

كانت مباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ قد انتهت بفوز الفريق الألماني بهدف للاشيء.

وسجل هدف مباراة الذهاب الوحيد بين الفريقين، والتي أقيمت في حديقة الأمراء، النجم الفرنسي كينجسلي كومان، الذي كان قد سجل من قبل هدف الفوز للألمان بمرمى الفريق الفرنسي في نهائي البطولة قبل عدة مواسم.



مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

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وشهدت السنوات القليلة الماضية عدة مواجهات قوية بين الفريقين مليئة بالقوة والإثارة من نجوم الفريقين، حيث تضم صفوف «بي إس جي» والبايرن كوكبة من أفضل لاعبي العالم.

ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا:

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موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عند الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، الموافق 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة:

بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium

قنوات مجانية تنقل مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان تعرف عليها:

Sky Sport Uno Italia

Kanal A Slovenija

Silk Sport HD 1

Canal + France

MRT 1 Macedonia

HRT 2 HD

RTS 1 Serbia

Digi Sport 1 HD Romania

QazSport

beIN Sports HD 1 English

TVP 1 HD

ServusTV HD

BT Sport 2 HD

Match Football 2

Cosmote Sport 2 HD

Ziggo Sport Voetbal

Arena Sport 1 HD Croatia

M4 Sport HD Hungary

Match! TV

Canal + Sport 3 Afrique

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

Eleven Sports 1 HD portugal

DAZN 1 Bar Deutsch HD



مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

Sky Sport Football Italia

Arena Sport 1 HD BIH

Sky Sport Austria 2 HD

beIN Sports Connect

Virgin Media Two

C More Sport 1 HD fin

SuperSport Variety 1

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

معلق مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يقوم المعلق عامر الخوذيري بالتعليق على أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.



مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

تفاصيل الحالة الفنية لفريقي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان قبل مباراة الليلة

يخوض بايرن ميونخ المباراة ضد باريس سان جيرمان بخبرة النهائيات حيث فاز في 15 مباراة من آخر 17 خاضها على ملعبه في دوري أبطال أوروبا، وتعادل في واحدة، وخسر مباراة أيضًا، وللصدفة كانت أمام باريس سان جيرمان نفسه (2-3) في موسم 2020- 2021 بالدور ربع النهائي.

في آخر 44 مباراة استضافها بايرن بالبطولة القارية لم يسقط بفارق أكثر من هدف سوى مرة وحيدة، وذلك على يد ليفربول (1-3) في إياب دور الـ16 عام 2019.

كما منح الفوز في مباراة الذهاب بايرن ميونخ فرصة معادلة الكفة مع سان جيرمان، ليهزم كلٌّ منهما الآخر 6 مرات.

في المقابل، يفتقد فريق باريس سان جيرمان نجمه الكبير البرازيلي نيمار للإصابة، وهو ما يجعل مهمة المدير الفني كريستوفر جالتيه أكثر صعوبة.

بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان.. تقام اليوم الأربعاء 8 مارس 2023، مباراة قوية بين بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دورى أبطال أوروبا على ملعب استاد أليانز أرينا في ألمانيا، حيث ينتظرها عشاق ومشجعى كرة القدم حول العالم، وذلك في إياب دور الـ16 لبطولة دوري رابطة أبطال أوروبا المقرر لها عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا:

بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

يلتقي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت تونس.

مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ اليوم الساعة التاسعة مساء بتوقيت الجزائر.

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ اليوم الأربعاء 8 مارس 2023، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت المغرب.

يلتقي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

موعد باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السودان.

يلتقي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت الأردن.

مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت جنوب إفريقيا.

يلتقي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية.

يلتقي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت البحرين.

يلتقي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت الكويت.

يلتقي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت قطر.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، تنطلق اليوم الساعة الثانية عشرة صباحًا بتوقيت دولة الإمارات المتحدة دبي وأبوظبى.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري الأبطال:

بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، تنقل اليوم عبر قناة بي إن سبورتس، وقد اعلنت إدارة قناة بى إن سبورتس أن عامر الخوذيرى سيقوم بالتعليق على احداث مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان الليلة في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد بايرن ميونخ:

بايرن ميونخ ضد باريس سان جريمان

يتكون تشكيل فريق باريس سان جيرمان الذي يلعب اليوم ضد بايرن ميونخ كالتالى:

تشكيل باريس سان جيرمان يتكون من.. حراسة المرمى: دوناروما

تشكيل باريس سان جيرمان يتكون من.. خط الدفاع: موكيلي، راموس، ماركينوس، كيمبيبي

تشكيل باريس سان جيرمان يتكون من.. خط الوسط: فابيان رويز، فيراتي، فيتينها، نونو مينديز

تشكيل باريس سان جيرمان يتكون من.. خط الهجوم: مبابي، ميسي

تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان:

بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

فيما يتكون تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال اليوم كالتالى:

شكيل بايرن ميونخ.. حراسة المرمى: سومر

شكيل بايرن ميونخ.. خط الدفاع: ستانيشيتش، أوباميكانو، دي ليخت، ديفيز

شكيل بايرن ميونخ.. خط الوسط: جويتسكا، كيميتش، كولر

شكيل بايرن ميونخ.. خط الهجوم: كومان، موتينح، مالاسيا

ملخص وأهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

