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قائمة القنوات الناقلة لـ مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس اليوم الخميس 9/3/2023 في الدوري الأوروبي

الفجر الرياضي
مانشستر يونايتد ضد
مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، قائمة القنوات الناقلة لمشاهدة المواجهة المرتقبة والقوية بين فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع نظيره فريق ريال بيتيس، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس في إياب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

-موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر يونايتد، مع نظيره فريق ريال بيتيس الإسباني، مساء اليوم الخميس، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة؛ والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

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-القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره فريق ريال بيتيس عبر قناة beIN Sports Premium1HD.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي

تردد قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500.
القمر، Hispasat 1a |

تردد قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500.

قناة AZ TV: التردد 11169 على قمر AzerSpace 46°E ذات الإستقطاب الأفقي ومعدل الترميز 20400.

قناة IRIB Tv3 الإيرانية: التردد 11900 الاستقطاب عمودي على قمر Badr 26°E.

قناة Iran TV3: التردد 11555 والإستقطاب عمودي ومعدل الترميز 30000 على قمر Intelsat 902

قناة 3 Sport: التردد: 11293 عمودي معدل الترميز: 27500 على القمر: Afghan sat 1.

قناة Rah-e-Farda التردد: 11293 عمودي معدل الترميز: 27500

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