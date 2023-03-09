يلا كورة بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والإتحاد اليوم الخميس 9/3/2023 كلاسيكو المملكة.. يلا شوت

يلا كورة بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والإتحاد اليوم الأربعاء 9/3/2023 كلاسيكو المملكة.. يلا شوت، مباراة النصر والاتحاد Al Ittihad vs Al Nassr بث مباشر قمة كروية سعودية يترقبها عشاق الكرة السعودية، والبرتغالى كريستيانو رونالدو نجم نجوم فريق النصر السعودى الذى يستضيف على ملعب (الجوهرة المشعة) بـ جدة، نظيره الاتحاد في الجولة العشرين من الدوري السعودي روشن موسم 2022 -2023، وتُعتبر هذه المباراة واحدة من أهم المباريات في مسابقة الدوري السعودي، حيث يتسابق كلا الفريقين في تصدُّر جدول ترتيب الدوري هذا الموسم.

نسرد لكم الان موعد مباراة النصر والاتحاد بث مباشر تزايد البحث خلال الساعات الماضية حول موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي للمحترفين 2022_2023. حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره فريق الاتحاد، يوم الخميس المقبل، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر والاتحاد بث مباشر

تقام مباراة النصر والاتحاد بث مباشر في الجولة العشرين من دوري روشن اليوم الخميس الموافق 9 مارس 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة SSC الرياضية السعودية.

في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت الجزائر

في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت تونس

في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت المغرب

في تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت فلسطين

في تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت مصر

تردد قناة ssc sport السعودية الرياضية 2023 نايل سات

القمر الصناعي للقناة: نايل سات.

تردد قناة اس اس سي والأستقطاب: 12523 (عمودي – V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة ssc sport السعودية عربسات الجديد 2023 HD

القمر الصناعي للقناة: عرب سات.

تردد قناة اس اس سي والأستقطاب: 12418 (عمودي – V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

في الكلاسيكية الثالثة من هذا الموسم، ستكون المنافسة هي الأكثر كثافة بين الكبيرين في صدارة تصنيف الدوري السعودي 2023، مما يمنحه المزيد من الإثارة، حيث يتقدم النصر برصيد 46 نقطة، ويطارد الاتحاد الوصيف بفارق نقطتين فق