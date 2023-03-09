بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتحاد Yalla shoot يلا شوت اليوم في الدوري السعودي للمحترفين، يجمع كلاسيكو ناري مساء اليوم اتحاد جدة السعودي مع نظيره النصر، في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس،علي استاد الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة 20 في الدوري السعودي، وتعتبر المواجهة هامة للمصريين حيث يصطدم الثنائى المصرى أحمد حجازى وطارق حامد لاعبا الاتحاد بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي في مباراة حسم صدارة الدوري السعودي.

ويحتل النصر السعودي المركز الأول في الدوري السعودي برصيد 46 نقطة في 19 مباراة فيما يليه نادي الاتحاد في المركز الثاني والوصافة برصيد 44 نقطة.

ويحتاج النصر للفوز أو التعادل للبقاء في صدارة الدوري أما الاتحاد فيحتاج إلى الفوز فقط للصعود إلى صدارة الدوري.

ويسعى النصر للثأر من الاتحاد بعدما خطف النمور لقب كأس السوبر السعودي من العالمى على ملعب الملك فهد بالفوز بنتيحة 3-1 في يناير الماضي بمشاركة كريستيانو رونالدو.

ويتفوق النصر على نظيره الاتحاد في تاريخ مواجهات الفريقين بمسابقة الدوري السعودي حيث التقى الكبيرين في 29 مباراة، في البطولة المحلية حتى الآن.

وخلال هذه المباريات، فاز فريق الاتحاد 9 مرات بينما حقق النصر الفوز في 11 مباراة، وحسم التعادل 9 لقاءات كلاسيكو بينهما، آخرها جاء بنتيجة سلبية في لقاء الدور الأول بالعاصمة السعودية الرياض في ضيافة العالمي.

وشهد كلاسيكو الاتحاد والنصر على صعيد دوري المحترفين تسجيل 83 هدفًا منها 45 هدفًا من نصيب العالمي، مقابل 38 هدفًا لصالح فريق جدة.

ويظل فريق الاتحاد صامدًا خلال مبارياته أمام النصر، ولم يتذوق طعم الخسارة في آخر 7 لقاءات جمعت بينهما بالدوري السعودي، قبل الصدام المرتقب اليوم الخميس.

ويطمح النصر في إنهاء عقدة الاتحاد، وتحقيق أول انتصاراته في الكلاسيكو على مستوى دوري المحترفين، منذ لقاء الدور الثاني المثير لموسم 2018-2019 الذي انتهى بنتيجة 3-2 لصالح أبناء العاصمة حيث التقى الفريقان في الدوري اخر 7 مرات، حقق لاعبو الاتحاد 3 انتصارات جاءت على التوالي بواقع 2-1 و3-1 و3-0، بينما اكتفى الفريقان بالتعادل في 4 منها.

وإجمالا يمتلك فريق النصر أفضلية في سلسلة اللاهزيمة بالكلاسيكو، ولم يتجرع الخسارة أمام الاتحاد على مدار 12 مباراة متتالية في الدوري المحلي بين عامي 2012 و2018.

ويتربّع المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد الحالي والنصر سابقا، على صدارة ترتيب اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري برصيد 7 أهداف حيث سجل حمد الله 6 أهداف بقميص النصر أمام الاتحاد، وأحرز هدف بقميص النمور في شباك العالمى.

أعلن نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، التشكيل الرسمي الذي يخوض به اللقاء المرتقب في قمة الدوري السعودي، أمام النصر، والذي يأتي على رأسه المصريان أحمد حجازي وطارق حامد.

التشكيل الرسمي للاتحاد أمام النصر:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: أحمد حجازي- أحمد شراحيلي- مد الله العليان- أحمد بامسعود.

خط الوسط: طارق حامد- برونو هنريكي- إيجور كورونادو- عبد العزيز البيشي.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمد الله- رومارينهو.

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الذي يحترف بين صفوفه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضيفًا ثقيلا، على نظيره اتحاد جدة، الذي يلعب بين صفوفه الدوليان المصريان أحمد حجازي وطارق حامد، اليوم الخميس، في قمة مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن" موسم 2022 -2023.

يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، أحداث مباراة اليوم بين النصر والاتحاد، والتي تعد واحدة من أهم المباريات في مسابقة الدوري السعودي؛ حيث يتسابق كلا الفريقين في تصدُّر جدول ترتيب الدوري هذا الموسم، خاصة في ظل تقارب النقاط.

يدخل رونالدو وزملاؤه المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث يتصدر المسابقة، بعد أن حقق الفوز على الاتفاق في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف.



بينما يدخل اتحاد "حجازي وحامد" اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، وبإصرار كبير على استعادة الصدارة التي فقدها الجولة الماضية لصالح النصر، كما يمني النفس استمرار النتائج الإيجابية؛ حيث فاز على الخليج بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة النصر ضد اتحاد جدة في الدوري السعودي

يواجه النصر السعودي، نظيره فريق اتحاد جدة، في المباراة المرتقبة، اليوم الخميس 9 مارس، على ملعب الجوهرة المشعة معقل فريق الاتحاد.

وتنطلق مباراة النصر ضد اتحاد جدة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

يتم نقل مباريات الدوري السعودي موسم 2022/2023، عبر قناة الرياضية السعودية SSC فقط، وذلك منذ الانطلاقة القوية التي شهدتها القناة في الآونة الأخيرة، بالحصول على حقوق بث العديد من المباريات التي تتم إقامتها، في أقوى الدوريات والمسابقات حول العالم، وتذيع قناة SSC 1، لقاء النصر والاتحاد، عبر شاشاتها