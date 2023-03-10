حالة الطقس اليوم الجمعة 10/3/2023 في جمهورية مصر العربية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 10/3/2023 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، والتي شهدت اضطرابا ملحوظا في الآونة الأخيرة.

حالة الطقس اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة ارتفاعا بدرجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

توقعات حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهية في بيانها أنه من المتوقع أن شهد حالة الطقس اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس وموعد انتهاء فصل الشتاء

وأظهرت الحسابات الفلكية أن فصل الشتاء هذا العام سيصل طوله إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مارس 2023 الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، حيث حدث الانقلاب الشتوى في 21 ديسمبر 2022 الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 10/3/2023

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 14.

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13.

مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14.

سوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 13.

قنا العظمى 30 درجة والصغرى 13.

أسوان العظمى 32 درجة والصغرى 15.