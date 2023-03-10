أسعار الذهب اليوم الجمعة 10/3/2023 فى مصر اليوم

أسعار الذهب واحدة من الموضوعات المهمة، التي تشغل بال الكثيرين، نظرا لمكان المعدن الأصفر بين شرائح كثيرة، واستخداماته المتنوعة بين المهادة والاستثمار، إذ يعتد عليه البعض في الادخار باعتباره وسيلة آمنة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وسجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة اسقرارا ملحوظا في الأسواق، وخاصة أسواق الصاغة المحلية حيث سجل جرام الذهب عيار 21 1850 جنيها بالمصنعية مع تحرك ملحوظ لأسعار الذهب على المستوى العالمي.

وتقدم بوابة الفجر أسعار الذهب اليوم الجمعة 10/3/2023 بمختلف الأعيرة في السطور التالية:

أسعار الذهب عيار 18 الاقتصادي

عيار 18 سجل 1586 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 الأكثر تداولا وانتشارا

عيار 21 سجل 1850 جنيها.

أسعار الذهب عيار 24

عيار 24 سجل 2114 جنيها.

أسعار الجنيه الذهب

الجنيه الذهب 14800 جنيه.

أسعار سبيكة الذهب الـ5 جرامات

وبلغت أسعار سبائك الذهب في مصر، وزن 5 جرامات 10570 جنيها دون مصنعية، وسجل سعر السبيكة الذهب اليوم وزن 10 جرام 21140 جنيها دون مصنعية ورسوم، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام 42280 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام 105700 جنيها وسعر اونصة الذهب 65534 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

وتعافت أسعار الذهب بشكل ضئيل لتعوض جزء من الخسائر التي حققتها منذ بداية الأسبوع، حيث تنتظر الأسواق العالمية بيانات تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما ساعد أسعار الذهب على الاستقرار مجددا.