مشاهدة Liverpool اليوم| بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث يلا شووت اليوم في الدوري الانجليزي | ماتش الريدز مباشر

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بوابة الفجر

مشاهدة Liverpool اليوم| بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث يلا شووت اليوم في الدوري الانجليزي | ماتش الريدز مباشر، يستعد فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح لخوض مباراة قوية عندما يحل ضيفًا على فريق بورنموث وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويدخل الريدز هذه المواجهة محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 42 نقطة،بعد أن حقق الفوز في 12 مباراة والتعادل في 6 وتلقى 7 هزائم.

على الجانب الآخر يحتل فريق بورنموث المركز الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 21 نقطة، من 25 مباراة.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فابينيو - هارفي إليوت - جوردان هندرسون.

خط الهجوم: داروين نونييز - محمد صلاح - كودي جاكبو.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ضد نظيره بورنموث ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين  من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، يوم غد السبت 11 مارس 2023،،2023، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

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اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 

 

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول القادمة ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول وبورنموث في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي، عبر قناة، belN Sports premium 1،كما يقدم موقع "كورة بلس" بث مباشر لأحداث المباراة.

ترددات بي إن سبورتس

التردد الأول beIN SPORTS يفتح على النايل سات
التردد: 12064.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد الثاني beIN SPORTS يفتح على النايل سات
التردد: 12245.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

التردد الثالث beIN SPORTS يفتح على النايل سات
التردد: 12264.
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

ملعب مباراة  ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول ضد نظيره بورنموث ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين  من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز على أرضية ملعب "فيتا ليتي".

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