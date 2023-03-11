فوز الإتصالات والإنتاج الحربي وسبورتتج وتعادل طنطا في دوري القسم الثاني

أسفرت نتائج مباريات اليوم بالجولة ال21 بدورى القسم الثاني عن فوز فريق المصرية للإتصالات على فريق النصر بخماسية مقابل هدفين.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الإتصالات بثلاثية مقابل هدف عن طريق محمد حمبوزو في الدقيقة 3 وعبد الرحمن بودي في الدقيقة 15 ثم سجل حسن حسين الهدف الأول للنصر في الدقيقة 30 وأحرز محمد شاهين الهدف الثالث للاتصالات في الدقيقة 40.



وفي الشوط الثاني سجل سليمان كوليبالي الهدف الرابع للاتصالات وقلص محمد عرابي النتيجة بتسجيل الهدف الثاني للنصر واختتم الاهداف احمد كفته بتسجيل الهدف الخامس للاتصالات.



-- فوز فريق الإنتاج الحربي على فريق المستقبل سبورت بهدفين مقابل هدف حيث انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المستقبل بهدف سجله أظهم هيثم وإدرك الإنتاج هدفين في الشوط الثاني عن طريق عبد الرحمن اللمبي.



مجموعة بحري



-- فوز فريق سبورتنج على فريق نبروه بثلاثية مقابل هدف حيث شهد الشوط الأول تقدم فريق سبورتنج بهدف اسلام جمارك في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني أضاف جمارك الهدف الثاني في الدقيقة 7 وإدرك أخمد عادل الهدف الثالث في الدقيقة 18 وقلص نبروه النتيجة بتسجيل هدف.



– وسقط طنطا في فخ التعادل مع فريق الهلال الضبعه دون أهداف.



ترتيب المجموعة الثانية



1- السكة الحديد 42 نقطة

2- زد إف سي 42 نقطة

3- وادى دجلة 41 نقطة

4- القناة 39 نقطة

5- بتروجيت 35 نقطة

6- الترسانة 32 نقطة

7- المصرية للاتصالات 30 نقطة

8- العبور 29 نقطة

9- منتخب السويس 29 نقطة

10- بورتو السويس 27 نقطة

11- الإنتاج الحربي 24 نقطة

12- مستقبل وطن سبورت 23 نقطة

13- كهرباء الاسماعيلية 22 نقطة

14- ايسترن كومباني 20 نقطة

15- النصر 18 نقطة

16- الإعلاميين 9 نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة

1- دكرنس 38 نقطة

2- طنطا 37 نقطة

3- جمهورية شبين 37 نقطة

4- البلدية 35 نقطة

5- ابو قير 32 نقطة

6- كفر الشيخ 32 نقطة

7- بروكسي ورك 31 نقطة

8- المنصورة 30 نقطة

9- الاوليمبي 26 نقطة

10- اتحاد نبروه 26 نقطة

11- سبورتنج 25 نقطة

12- الحمام25 نقطة

13- الهلال الضبعه 20 نقطة

14- المجد السكندري 18 نقطة

15- بايونيرز 13 نقطة

16- المصرى بالسلوم 12 نقطة

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