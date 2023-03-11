هبه عبد العزيز تعلن عن موعد انطلاق البطولة الدولية للدراتس

حلت الكاتبة الصحفية والباحثة في شئون المرأة هبه عبدالعزيز ضيفة أمس على إذاعة راديو مصر فى برنامج العالم فى ليلة مع الإعلامى طاهر أبوزيد، والذي ناقش عدد من الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية والإجتماعية خلال الأسبوع الماضى.

وتطرق فى نقاشة إلى الجانب الرياضى الذى أعلنت خلاله هبه عبدالعزيز بصفتها عضو إتحاد للدارتس عن موعد البطولة المصرية العربية الأفريقية لرياضة الدراتس والتى ستقام فى مدينة الأقصر خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٠ من شهر مارس الجاري وهي البطولة الدولية الثانية للدارتس والبطولة العربية الأولى والبطولة الأفريقية الأولى وستشهد مشاركة نحو 28 دولة عربية وأفريقية وأوربية وأكثر من 200 لاعب ولاعبة.



وأكدت أن بطولة مصر الدولية الثانية تم إدراجها على أجندة الاتحاد الدولي للدارتس بشكل دائم لتقام في مصر خلال شهر مارس من كل عام بعد نجاح النسخة الأولى من البطولة التي نظمتها مصر بمدينة مرسى علم سنة 2019 والتي حصلت على التصنيف الفضي من قبل الاتحاد الدولي للدارتس.