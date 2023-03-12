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بالنشيد الوطني.. الرئيس التونسي يكشف آليات مواجهة الحملات الأجنبية المسعورة

تونس 365
بوابة الفجر


شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على عدم التفريط في السيادة الوطنية، وذلك في إطار رده على سؤال حول "الحملة الأجنبية تجاه تونس".

وشدد سعيّد خلال زيارته مركز صحيفة "سنيب لابريس"، على أن مواجهة أي "حملة أجنبية أو أي حملة مسعورة" تجاه تونس تكون بعبارة موجودة في النشيد الوطني وهي: ''نموت نموت ويحيا الوطن".

وأضاف الرئيس التونسي، بأنه "لا يخاف إلا الله وسنده الشعب وأنه سيصدع بكلمة بالحق ولن يتردد بقولها".

كما أكد سعيد "دعمه لدور الصحافة والإعلام حتى يضطلعا بمسؤوليتهما"، مشددًا على "مواصلته سياسة مكافحة الفساد في البلاد وبلا هوادة".

من ناحية أخرى، التقى سعيد بالعاملين في صحيفة "سنيب لابريس"، مؤكدًا على التزامه السياسي "في سبيل تذليل الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسة وتطويرها وتحسين إنتاجها وظروف العمل فيها".

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