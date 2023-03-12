لصالح قطر.. الإمارات تسحب طلب استضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، عن سحب ملف ترشح بلاده لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، دعمًا لترشح قطر.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الأحد، إن "رئيس الدولة أجرى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وبحث معه العلاقات الأخوية ومسارات تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار".

وأضافت الوكالة أن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد للشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعم الإمارات لقطر في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، وبناء عليه ستسحب دولة الإمارات ملفها لطلب استضافة الاجتماعات، متمنيًا للأشقاء في قطر التوفيق وكل النجاح في استضافة هذا التجمع العالمي".

كما تبادل رئيس الإمارات وأمير قطر وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حسب الوكالة.

ولفتت الوكالة إلى أن "أمير قطر أعرب من جانبه عن شكره لرئيس الإمارات وخالص تقديره لموقف الإمارات الأخوي تجاه قطر، ودعم ترشحها لاستضافة اجتماعات صندوق النقد الدولي".

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