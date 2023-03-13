عاجل.. رئيس الوزراء يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارا، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بـ 3 دولارات / مليون وحدة حرارية بريطانية لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء.



ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2375 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتي:" يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بـ(3) دولارت / مليون وحدة حرارية بريطانية لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة".