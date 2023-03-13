أسعار تذاكر محمد عبده في جلسات ليالي الرياض.. رابط الحجز

أسعار تذاكر محمد عبده، أعلنت الصفحة الرسمية لمطرب العرب طرح تذاكر محمد عبده لحجز الحضور في حفله المنتظر (جلسات ليالي الرياض - الفنان محمد عبده).

وكشفت صفحة محمد عبده على موقع التغريدات المصغر تويتر، عن فتح باب حجز تذاكر محمد عبده اعتبارًا من مساء أمس الأحد 12 مارس 2023 م الموافق يوم 20 شعبان 1444 هجريًا، ويقام الحفل في تمام الساعة 6 مساءًا يوم السبت 18 مارس 2023 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك في منطقة محمد عبده ارينا بالعاصمة السعودية الرياض.

وأتاحت الجهة المنظمة إمكانية حجز تذاكر محمد عبده من خلال الموقع الرسمي التابع لها عبر الإنترنت، وذلك من خلال عدد من الخطوات البسيطة.

ومن جانبه طالب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة، تركي آل الشيخ، الجهات المنظمة لحفل الفنان محمد عبده بزيادة الطاقة الاستيعابية للحفل نظرًا للإقبال الجماهيري على حجز تذاكر محمد عبده.

وقال تركي آل الشيخ في منشوره على تويتر:«نظرا للإقبال الجماهيري الكبير والطلبات الكثيرة التي وصلت للجهات المنظمة وجهنا شركتي روتانا وبنش مارك بزيادة الطاقة الاستيعابية في جلسة فنان العرب في محمد عبده ارينا روتانا وليلة صوت مصر للفنانة انغام في مسرح أبوبكر سالم بنش مارك وسيتم طرح التذاكر الاضافية يوم الاثنين الساعة ٥ مساء».

أسعار تذاكر محمد عبده

وتم الكشف بشكل رسمي عن أسعار تذاكر محمد عبده، والتي تنقسم إلى 5 فئات، تتمثل في التالي:

- BRONZE: 345.00 ريال.

- SILVER: 575.00 ريال.

- GOLD: 862.50 ريال.

- DIAMOND: 2،300.00 ريال.

- PLATINUM: 1،725.00 ريال.

رابط حجز تذاكر محمد عبده

- الدخول على رابط حجز تذاكر محمد عبده من الرابط التالي (اضغط هنـــــا).

- تحديد فئة التذكرة التي ترغب في حجزها.

- تحديد عدد التذاكر التي ترغب في حجزها.

- تحديد طريقة دفع ثمن تذاكر محمد عبده.

- اتمام عملية شراء التذاكر والحفظ.