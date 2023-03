فيلم Everything Everywhere All at Once يجتاح جوائز الأوسكار | التفاصيل

سيطر فيلم Everything Everywhere All at Once على حفل جوائز الأوسكار، حيث حصل الفيلم الأمريكي على 7 جوائز اوسكار متنوعة، وفيما يلي نستعرض معكم التفاصيل.

فيلم Everything Everywhere All at Once يجتاح جوائز الأوسكار

أصبح فيلم Everything Everywhere All At Once من أكثر الأفلام المسيطرة على حفل الأوسكار على مدار التاريخ، حيث فاز الفيلم كل شيء في كل مكان في وقت واحد بـ 7 جوائز في فئات رئيسية، بينها أفضل فيلم، وأفضل ممثلة لبطلته ميشيل يو، التي أصبحت أول ممثلة من أصل آسيوي تنال هذه المكافأة الكبرى.

كما نحخ الفيلم الألماني All Quiet on the Western Front في إثبات وجوده أمام هذا الفيلم الطويل المفعم بالغرابة، إذ نال العمل المقتبس من رواية عن الحرب العالمية الأولى 4 جوائز أوسكار، بينها أفضل فيلم دولي.

ويحكي فيلم Everything Everywhere All at Once الذي يجمع بين الخيال العلمي والأكشن والكوميديا، قصة مالكة مغسل تدعى إفلين، تؤدي دورها ميشيل يو، أنهكتها مشكلاتها الإدارية مع سلطات الضرائب، وانغمست فجأة في مجموعة عوالم موازية.

وحصد الفيلم معظم الجوائز السينمائية التي وُزعت قبل حفلة الأوسكار، بفضل حبكته التي تقوم على أفكار مؤثرة عن حب العائلة، تولى ترجمتها على الشاشة فريق عمل لامع معظمه أعضائه من الآسيويين.

وكان لهيمنة الآسيويين على طاقم عمل الفيلم، رمزية كبيرة في هوليوود التي تواجه منذ سنوات انتقادات على خلفية نقص التنوع فيها.

وحصلت الماليزية ميشيل يوه جائزة أفضل ممثلة، وهو ما كان متوقعًا بشكل كبير عن دورها في فيلم Everything Everywhere All at Once.

وقالت ميشيل يو، بطلة فيلم Everything Everywhere All at Once والتي تعتبر أول امرأة من أصل آسيوي تفوز بأوسكار أفضل ممثلة: شكرًا للأكاديمية.. نحن نكتب التاريخ.