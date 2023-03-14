تعليق الدراسة غدا في السعودية بسبب سوء الأحوال الجوية

تسيطر التقلبات الجوية بالمملكة العربية السعودية منذ عدة الأيام، لذا سيستمر تعليق الدراسة للغد الأربعاء الموافق ١٥ مارس الجاري في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية.

أسباب تعليق الدارسة بالسعودية

وجاءت أسباب تعليق الدراسة في السعودية لاستمرار سوء الأحوال الجوية بالمملكة، مما دفع عدد كبير للطلاب إلى التساؤل عن موعد التعليق القادم للدراسة، إذ يتم الإعلان مساء كل يوم عن المناطق التي ستشهد تعليق، وذلك منذ عودة الطلاب إلى الانتظام في الفصل الدراسي الثالث، حيث تم تأجيل الدراسة الحضورية منذ اول يوم الأحد الماضي 20 من شهر شعبان، ومع استمرار سوء الأحوال الجوية يستمر التعليق إلى حين تحسن حالة الطقس.

وينتظر الطلاب وأولياء أمور الطلاب تعليق الدراسة، إذ تتوجه المدارس والجامعات إلى جعل الدراسة عن بعد، وذلك من خلال منصة مدرستي الإلكترونية، التي توفر للطلاب طريقة سهلة من أجل التواصل مع المعلم وزملائه، فيما يتم تعليق الدراسة في تلك المناطق حتى الآن “تبوك، المهد، مناص، رجال ألمع، عسير، محايل”، ويستمر التعليق في المناطق التي تمر بحالة طقس سيئة غدا.

حالة الطقس غدا في السعودية

تستمر حالة الطقس في المملكة العربية السعودية في التقلب ما بين الاعتدال وتحسن حالة الطقس، إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة وتساقط الأمطار، تعيش المملكة العربية في تلك الأيام تساقط أمطار عزير أدى لتعليق الدراسة في عدد من الأماكن بالمملكة، إذ أعلنت عدة مناطق في المملكة استمرار حالة الطقس السيئة.

كما ستشهد مناطق مثل عسير تساقط غزير للأمطار، بالإضافة إلى مناطق الشرقية ومكة المكرمة، بشكل عام تسوء حالة الجو في تلك الأيام بالمملكة، وهو الدافع إلى تحويل الدراسة عن بعد، وذلك لحين تحسن الحالة الجوية في البلاد.