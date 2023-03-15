يلا كورة مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر yalla shoot يلا شوت مباراة ليفربول بث مباشر دون تقطيع، مباراة ليفربول وريال مدريد مواجهة منتظرة اليوم لكل عشاق الساحرة المستديرة، حيث ستقام المباراة ضمن إياب الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الملكي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ريال مدريد وليفربول

تُقام مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" مساء اليوم الأربعاء.

تاريخ مواجهات ليفربول وريال مدريد

تاريخيًا التقى ليفربول وريال مرديد في 10 مباريات بالبطولات الأوروبية قبل مباراة اليوم، استطاع خلالها الملكي في الفوز في 6 مواجهات والتعادل في مباراة فيما حقق الريدز في 3 مواجهات.

وسجل ريال مدريد في تاريخ لقاءات الفريقين 16 هدفًا بينما أحرز لاعبو ليفربول 10 أهداف، ويعتلي الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما قائمة هدافي مباريات الناديين بواقع 6 أهداف سجلها يليه فينسيوس جونيور 5 أهداف ومحمد صلاح وستيفن جيرارد هدفين لكل منهما.

وحال تسجيل محمد صلاح في مباراة اليوم أمام ريال مدريد سيكون هداف النادي التاريخي في مرمى الميرنجي بمباريات الفريقين بدوري أبطال أوروبا منفصلًا عن جيرارد الذي يتقاسم معه الصدارة حاليًا.

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تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ليفربول

حراسة المرمي: كورتوا

الدفاع: كامافينجا - ناتشو - ميليتاو - كارفاخال

خط الوسط: كروس - تشواميني - مودريتش

الهجوم: فينيسيوس - رودريجو – فالفيردي

تشكيل ليفربول المتوقع ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- كوناتى- فيرجيل فان دايك- أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينو- باجستيك- أليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح- نونيز- جاكبو.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم

تُقام مباراة ليفربول وريال مدريد، في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ملعب مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا عبر قنوات

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beIN Sports 1 HD Premium

Kanal A Slovenija

Tring Sport 1 HD

TVi portugal

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

TVP 1 HD

BT Sport 1 HD

Match Football 2

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ليفربول وريال مدريد.. محمد صلاح يسعى لكسر عقدة استمرت 7 مباريات

وبالنظر إلى مشاركات محمد صلاح أمام الميرنجي قبل مواجهة ريال مدريد ضد ليفربول، سنجد أن النجم المصري لم يحقق أي انتصار له تاريخيًا أمام بطل إسبانيا على مدار 7 مباريات.

وبشكل إجمالي، فإن محمد صلاح واجه نادي ريال مدريد في 7 مباريات، مرتان مع نادي روما و5 مباريات مع نادي ليفربول، لم يحقق خلالهم النجم المصري أي انتصار.

وتعرض محمد صلاح قب مواجهة ريال مدريد ضد ليفربول إلى 6 هزائم بجانب التعادل في مباراة وحيدة خلال الـ7 مباريات التي خاضهم في مواجهة الملكي.

وعلى المستوى الفردي، فإن محمد صلاح اكتفى بالمساهمة في 3 أهداف خلال الـ7 مباريات الذي خاضهم قبل مواجهة ريال مدريد ضد ليفربول، بعدما سجل هدفين وصنع هدفًا وحيدًا.

بالتالي فإن محمد صلاح يسعى لتحقيق أول فوز له أمام الميرنجي في مباراة ريال مدريد ضد ليفربول بإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ولكنه لا يحتاج للفوز فقط بل بنتيجة كبيرة.

وانتهت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ضد ليفربول بتفوق الميرنجي بخماسية مقابل هدفين، مما يجعل محمد صلاح ورفاقه في حاجة للفوز بفارق 3 أهداف لمعادلة النتيجة، وأكثر من أجل التأهل.