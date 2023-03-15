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يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم.. YALLASHOOT

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بوابة الفجر

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم.. YALLASHOOT، بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد ومواجهة من العيار الثقيل تأتي على ملعب سانتياجو بيرنابيو بين ليفربول ومضيفه ريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023، في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

مباراة ليفربول وريال مدريد تأتي للمرة الثانية هذا الموسم، بعد أن التقى الفريقان في الذهاب على ملعب أنفيلد، وانتهت بفوز ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

يحتاج نادي ليفربول لمعجزة كروية للعودة في النتيجة وتحقيق ريمونتادا، لكنه يتسلح بالتاريخ الذي يحفزه بعد انتصار برباعية على غريم الريال، نادي برشلونة من قبل في ملعب أنفيلد، والعودة في النتيجة في غياب محمد صلاح.

الريال يحتاج للانتصار بثلاثية نظيفة حتى يعادل نتيجة الذهاب، وإلى 4 أهداف للتأهل بشكل رسمي إلى دور الثمانية، لكن تبدو المهمة صعبة في ملعب سانتياجو بيرنابيو ووسط جماهير لن تترك الفرصة أو المجال لضياع النتيجة الذهبية في الذهاب.

ويسعى نادي ريال مدريد بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي للخروج بأقل الأضرار، والتأهل بسهولة إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، وفي المقابل فإن أبناء المدرب يورجن كلوب يتسلحون بالروح لإحداث ريمونتادا ستكون مذهلة إن فعلها زملاء محمد صلاح في البيرنابيو.

بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يقدم موقع "الفجر الرياضي " خدمة خاصة لمتابعيه في نقل بث مباشر لمباراة ريال مدريد وليفربول في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها سهرة اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس على ستاد سانتياجو بيرنابيو.

وتنطلق مباراة ليفربول وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساء بتوقيت جرينتش.

 

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