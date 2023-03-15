YALLASHOOT.. مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت، عشاق المستديرة الساحرة على موعد مع الإثارة والمتعة عندما يحل ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد صلاح، ضيفا على ريال مدريد فى العاشرة مساء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، فى إياب دور الـ16 من منافسات دورى أبطال أوروبا.

ويدخل الريدز اللقاء بحثا عن ريمونتادا تاريخية أشبه بالمعجزة للحفاظ على فرصه فى التأهل لدور الثمانية، بعد السقوط بنتيجة 2/5 فى مباراة الذهاب، والتى أقيمت على ملعب "آنفيلد".

ويتمسك ليفربول بقيادة مدربه الألمانى يورجن كلوب بأمل التأهل إلى الدور التالى من البطولة، حيث يحتاج إلى الفوز بنتيجة 3/0 لمعادلة النتيجة بين الفريقين.

والتقى الفريقان من قبل فى 10 مباريات، فى بطولة دورى أبطال أوروبا، حقق الملكى الفوز فى 6 مباريات، وفاز ليفربول 3 مرات، ومباراة وحيدة انتهت بالتعادل.

ولعب ريال مدريد أمام نظيره فريق ليفربول، ثلاث نهائيات من قبل فى دورى أبطال أوروبا، حقق الريدز الفوز فى نهائى وكان عام 1981، فى حين فاز ريال مدريد نسختى 2018، و2022.

وسجل لاعبو ريال مدريد 16 هدفًا فى شباك الريدز خلال المواجهات العشر التى جمعت بينهما، بينما أحرز لاعبو ليفربول 10 أهداف، ويتصدر الفرنسى كريم بنزيما قائمة هدافى مواجهات الفريقين، برصيد 6 أهداف، يليه فينسيوس جونيور 5، ومحمد صلاح وستيفن جيرارد هدفين لكل منهما.

يدخل ليفربول مواجهة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، وعينه على تحقيق "معجزة"، تتمثل بقلب النتيجة على زعيم أوروبا ريال مدريد الإسباني.

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ريال مدريد كان قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 5-2، على ملعب أنفيلد في ليفربول، لذا فإن انتصار "الريدز" بنتيجة كبيرة في مدريد، الأمل الوحيد للعبور.

كيف يتأهل ليفربول ويحقق "المعجزة"؟

ليفربول سيتأهل في حال الانتصار بفارق 4 أهداف على ريال مدريد، أي الانتصار مثلا بنتيجة 4-0 أو 5-1.

في حال انتصار ليفربول بفارق 3 أهداف، مثل 3-0 أو 4-1 أو 5-2، يذهب الفريقان لوقت إضافي، إذا استمر التعادل فيه، تتجه المباراة لركلات الجزاء الترجيحية، ووقتها قد يحقق ليفربول المعجزة.

هل سبق أن فعلها ليفربول؟

ليفربول حقق معجزة مماثلة، قبل 4 أعوام، عندما خسر 0-3 أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وعاد لينتصر 4-0 إيابا، في مباراة سميت بمعجزة أنفيلد.

المعجزات ليست غريبة على "الريدز"

ليفربول لديه تاريخ حافل في تحقيق الأمور "شبه المستحيلة" في أوروبا، وأبرز تلك بنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2005، عندما كان متأخرا أمام العملاق الإيطالي أي سي ميلان بنتيجة 0-3، ليقلب النتيجة في الشوط الثاني ويتعادل 3-3، ثم ينتصر بركلات الترجيح ويرفع اللقب الأوروبي.

ما وضع الفريقين قبل موقعة الأربعاء؟

ليفربول وريال مدريد كلاهما يعانيان من مشاكل في الدوري المحلي، فليفربول سادس الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسر في آخر مواجهة له أمام بورنموث المتواضع.

أما ريال مدريد فيبدو أنه سيفرط بلقب الدوري لصالح الغريم برشلونة، الذي ابتعد بالصدارة بفارق 9 نقاط كاملة.

هل يؤمن كلوب "بالمعجزات"؟

مدرب ليفربول يورغن كلوب قال في المؤتمر الصحفي:

في هذه الغرفة، يعتقد 100 بالمئة من الناس أنه ليس لدينا فرصة. إذا كنت أنا الوحيد الذي يعتقد أن لدينا "فرصة صغيرة"، فلا بأس بذلك.

نحن لا نقول: "نحن قادمون، احذروا" ولكي نفوز، علينا أن نلعب بشكل جيد حقا.

إنه ريال مدريد، لكن ليس لدينا ما نخسره. نحن وحدنا مع القليل من الإيمان ولدينا فرصة للقيام بذلك. إذا تمكنا من مفاجأة أنفسنا بطريقة سلبية في الذهاب، فيجب أن نكون قادرين على مفاجأة أنفسنا بطريقة إيجابية في الإياب.