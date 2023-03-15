مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد يلا شوت بث مباشر yalla kora يلا كورة مباراة ليفربول بث مباشر تويتر، بث مباشر مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، يبحث الكثير من عشاق ومتابعي ليالي الأبطال الأوروبية، عن بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، في القمة المرتقبة التى تجمع بين الريدز والملكي الإسباني، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ليفربول بقيادة صلاح ضد ريال مدريد

ويلتقى ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح مع ريال مدريد، في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، في ليلة أوروبية مرتقبة يتابعها مشجعي كرة القدم حول العالم.

ليفربول ضد ريال مدريد

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أليسون بيكير

الدفاع: روبرتسون، فان دايك، كوناتي، أرنولد

الوسط: فابينيو، ميلنر

الهجوم: جاكبو، نونيز، صلاح، جوتا

تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: ناتشو، ميلتاو، رودجير، كارفخال

الوسط: كروس، مودريتش،كامافينجا، فالفيردي

الهجوم: فينسيوس، بنزيما

ليفربول ضد ريال مدريد

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ليفربول يبحث عن ريمونتادا تاريخية أمام ريال مدريد

بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد، يبحث فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب عن تحقيق معجزة بالعودة في النتيجة وقلب الأمور لصالحهم (ريمونتادا) للتأهل لدور ربع نهائي المسابقة الأعرق في أوروبا، حيث خسر فريق الريدز بخماسية مقابل هدفين، في لقاء الذهاب الذي جمع الريدز بالفريق الملكي الإسباني، على معلب أنفيلد رود بمدينة ميرسيسايد البريطانية.

ويعول فريق ليفربول على العديد من نجومه أبرزهم محمد صلاح وداروين نوينز ودييجو جوتا، بالإضافة لقلبي الدفاع فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي.

ريال مدريد يسعى لتكرار الفوز على ليفربول

شاهد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، في المقابل يدخل ريال مدريد بمعنويات عالية، بعد الفوز بخماسية ويتمنى تكرار النتيجة، ويستغل النادي الملكي الإسباني عاملي الأرض والجمهور.

ويأمل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الإسباني في عدم التهاون والسماح لليفربول من العودة في النتيجة، وذلك لاستكمال مشوار الحفاظ على اللقب.

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد، من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وريال مدريد، بتمام الساعة العاشرة، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول

تذاع مباراة ريال مدريد وليفربول عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.