كم يوم على رمضان؟.. ننشر موعد شهر رمضان 1444/ 2023 فلكيا

كم يوم على رمضان؟.. سؤال لطالما يسأله الناس من الآن، حيث اقترب موعد حلول شهر رمضان الفضيل، ويقوم المسلمين فيه بالتقرب لله عز وجل عن طريق العبادات من الصيام والركوع والسجود والدعاء وقراءة القرآن، فهو شهر البركة والخير ويعم على الجميع بالرزق الواسع.

وتقدم بوابة «الفجر» الإلكترونية في السطور التالية، موعد شهر رمضان 1444/ 2023 فلكيا، حيث يعتبر شهر رمضان الكريم هو شهر له فضل عظيم وكبير عند المسلمين وهو من أحب الشهور لله عز وجل.

كم يوم على رمضان؟

اليوم هو الخميس الذي يوافق 24 من شهر شعبان ويكون 30 يوما، ومن المقرر أن ينتهي في 22 مارس المقبل أي بعد مرور 6 أيام من الآن، وفقا لما أوضحته البحوث الفلكية، ليأتي أجمل الشهور وأفضلهم عند الله عز وجل وهو شهر رمضان المبارك.

موعد شهر رمضان 1444/ 2023 فلكيا

موعد شهر رمضان الكريم فلكيًا يوافق يوم الخميس 23 مارس، وأن عدد أيام شهر رمضان وفق الحسابات الفلكية ستكون 29 يوما وينتهي 20 أبريل 2023، لعام 2023/ 1444، وسيتم التأكد من موعد شهر رمضان الكريم عندما تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال الشهرالكريم بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة ٢٤ مساءً بتوقيت القاهرة، ويتم التحديد فلكيًا بجانب الرؤية الشرعية.

دعاء شهر رمضان مكتوب

اللهم اجعلنا من عبادك في رمضان، ولا تجعلنا من عباد رمضان، اللهم وأعنا على طاعتك فيه وفي غيره من الشهور يا الله اللهم ارزق جوارحنا الصيام عن المعاصي والذنوب والآثام يا الله.

اللهم الرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يُريح القلوب اللهم إني نويت أن أصُوم َرمضان كاملًا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابًا، اللهم تقبله منى واجعل ذنبي مغفورًا وصومي مقبولًا.

‏اللهُّم إني أسالك حُسن الصيام وحُسن الختام ولا تجعلنا يا ربنا من الخاسرين في رمضان، اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم ورحمتهم وأعتقت رقابهم من النار.

يا ربّ افتح لنا أبواب الخير في هذا الشهر واغفر لنا ما فات واجبُر خواطرنا فيما هُو آت.⁦

دعاء شهر رمضان مستجاب

1- ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ تعالى، ويجب ترديده قبل الإفطار.

2- اللَّهمَّ إنَّك عفُوٌّ كريمٌ تُحِبُّ العفْوَ، فاعْفُ عنِّي.

3- أفطَر عندَكم الصَّائمونَ وصلَّتْ عليكم الملائكةُ وأكَل طعامَكم الأبرارُ.

أحب الأعمال إلى الله في شهر رمضان 2023/1444

هناك مجموعة من الأعمال المحببة إلى الله عز وجل ويمكن أن يستغل الإنسان فرصة شهر رمضان الكريم للتقربق لله عز وجل، والقيام بالصوم وهو الامتناع عن الطعام والشراب من أذان الفجر وحتى موعد آذان المغرب، فضلا عن الصلاة والتقرب لله عز وجل في السجود والدعاء، وقراءة القرآن وصلة الرحم والصدقات وذكر الله عز وجل والاعتكاف وإحياء ليلة القدر والعمرة للمستطاع.

مواعيد غلق المحلات في رمضان

ننشر مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجريا، حيث تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1444هجرياً، يومياً الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة "التيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

وتلتزم مختلف محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.