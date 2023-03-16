خطوات التسجيل في حافز 2000 ريال.. الرابط الصحيح والشروط المطلوبة

ننشر لكم خطوات التسجيل في حافز 2000 ريال، كما نوفر لكم الرابط الصحيح والشروط المطلوبة؛ وهذا بعدما أتاحت المملكة لعدد من الفئات، التسجيل في حافز 2000 ريال لعام 1444 هجريا.

ومن جهتها تحرص بوابة الفجر دائما على توفير كل ما يهم المواطن السعودي من معلومات وبيانات، واليم نتحدث حول برنامد دعم حافز 2000 ريال حيث أتاحت المملكة لعدد من الفئات التسجيل، بهدف لتحفيزهم للدخول إلى سوق العمل، ولمزيد من التفاصيل اتبعوا السطور التالية، لمعرفة الرابط الصحيح والشروط المطلوبة

ما هو حافز 2000 ريال؟

هو برنامج يساعد على دعم الباحثين عن عمل، وذلك من أجل تحفيزهم للدخول إلى سوق العمل، حيث يتم تقديم دعم شهري لهؤلاء الشباب لمدة 15 شهر، ويبدأ الدعم من 2000 ريال شهريًا.

ومن المقرر أن يتناقص الدعم وفقًا لآلية تقديم الدعم التي وضعتها المملكة، كما يتم تقديم مجموعة من خدمات التدريب والتوظيف، بهدف دمج تلك الفئات في سوق العمل بشكل سريع.

خطوات التسجيل في حافز 2000 ريال

وهناك مجموعة من الخطوات التي لا بد أن يضعها المواطن السعودي في الاعتبار والسير على نهجها في حالة الإرادة والرغبة في الاشتراك وتسجيل الدخول في برنامج حافز 2000 ريال 1444، ومنها ما يلي:

تسجيل الدخول على الموقع، وذلك من خلال الضغط على تسجيل مستخدم جديد.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة (رقم الجوال – تاريخ الميلاد – البريد الإلكتروني).

ادخل كلمة المرور، وسوف يتم كتابتها مرة أخرى.

قم بإدخال كود التحقق، والذي سوف تستلمه في رسالة نصية على هاتفك.

قم بإدخال السيرة الذاتية الخاصة بالمستخدم.

في حال قبول طلب التسجيل، سوف يتم التواصل مع المتقدم.

الشروط المطلوبة للتقديم في برنامج حافز 2000 ريال

وينبغي توافر بعض الشروط، لسهولة التسجيل في حافز 2000 ريال 1444، والتي جاءت كالآتي:

1- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في السعودية إقامة كاملة، لمدة لا تقل عن 10 أشهر، خلال فترة صرف الدعم أو تقديم الطلب.

3- يجب أن يكون قادرًا على العمل وجادا في البحث.

4- يشترط أن لا يكون عاملًا في القطاع الحكومي أو الخاص.

5- لا يتم صرف معاش تعاقدي للمتقدم.

6- لا يكون طالبا أو متدربا في أي من مراحل التدريب أو التعليم.

7- لا يقوم بصرف معاش ضمان اجتماعي.

8- لا يمتلك أي نشاط تجاري.

9- لا يصرف له أي دعم عن التعطل عن العمل.

10- أن يكون سن المتقدم ما بين 20 إلى 40 عام.

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